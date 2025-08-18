Ми працюємо над тривалим миром, який триватиме не 2 роки - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що США буде співпрацювати з Україною, росією та партнерами, щоб дбати про те, щоб, якщо буде мир, цей мир був довготривалим, а не тривав два роки. Про це Трамп сказав під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні, передає УНН.

Деталі

Ми будемо працювати з Україною, будемо працювати з усіма, і впевнимося, щоб мир був довготривалим. Ми не говоримо про дворічний мир, який потім перетвориться на хаос. Ми будемо впевнюватися, щоб все було добре. Працюватимемо з росією, з Україною, і щоб все працювало - сказав Трамп.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що В Овальному кабінеті Білого дому розпочалася зустріч президентів України та США. Володимир Зеленський та Дональд Трамп вже виголошують перші заяви.