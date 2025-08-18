Ми працюємо над тривалим миром, який триватиме не 2 роки - Трамп
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив про співпрацю США, України та росії для досягнення довготривалого миру. Він підкреслив, що мир не повинен бути короткочасним.
Президент США Дональд Трамп заявив, що США буде співпрацювати з Україною, росією та партнерами, щоб дбати про те, щоб, якщо буде мир, цей мир був довготривалим, а не тривав два роки. Про це Трамп сказав під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні, передає УНН.
Деталі
Ми будемо працювати з Україною, будемо працювати з усіма, і впевнимося, щоб мир був довготривалим. Ми не говоримо про дворічний мир, який потім перетвориться на хаос. Ми будемо впевнюватися, щоб все було добре. Працюватимемо з росією, з Україною, і щоб все працювало
