Зустріч Зеленського і Трампа стартувала у Білому домі

У Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа розпочалася зустріч в Овальному кабінеті у Білому домі. Вони вже почали виголошувати перші заяви, пише УНН.

Деталі

"Для нас велика честь приймати з нами Президента України Володимира Зеленського... Я думаю, що прогрес досягається... Як ви знаєте, нещодавно у нас відбулася гарна зустріч з російським президентом - і я думаю, що є ймовірність, що з цього щось вийде", - заявив Трамп на початку зустрічі.

"Якщо сьогодні все складеться добре, у нас буде тристороння зустріч - і я думаю, що коли ми це зробимо, буде достатній шанс припинити війну", - сказав Трамп.

"Людей вбивають, і ми хочемо це зупинити... Я знаю президента, я знаю себе, і я вважаю, що володимир путін хоче, щоб це припинилося", - заявив Трамп.