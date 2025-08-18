Встреча Зеленского и Трампа стартовала в Белом доме

У Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа началась встреча в Овальном кабинете в Белом доме. Они уже начали произносить первые заявления, пишет УНН.

Детали

"Для нас большая честь принимать с нами Президента Украины Владимира Зеленского... Я думаю, что прогресс достигается... Как вы знаете, недавно у нас состоялась хорошая встреча с российским президентом - и я думаю, что есть вероятность, что из этого что-то выйдет", - заявил Трамп в начале встречи.

"Если сегодня все сложится хорошо, у нас будет трехсторонняя встреча - и я думаю, что когда мы это сделаем, будет достаточный шанс прекратить войну", - сказал Трамп.

"Людей убивают, и мы хотим это остановить... Я знаю президента, я знаю себя, и я считаю, что владимир путин хочет, чтобы это прекратилось", - заявил Трамп.