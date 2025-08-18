$41.340.11
14:38
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
14:23 • 37269 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
13:21 • 31761 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
13:19 • 42914 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
11:50 • 34856 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
18 августа, 08:34 • 109082 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
18 августа, 08:23 • 104739 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
18 августа, 03:44 • 59054 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 75382 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
17 августа, 10:14 • 80206 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Мы работаем над прочным миром, который продлится не 2 года - Трамп

Киев • УНН

 • 358 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил о сотрудничестве США, Украины и россии для достижения долговременного мира. Он подчеркнул, что мир не должен быть кратковременным.

Мы работаем над прочным миром, который продлится не 2 года - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что США будут сотрудничать с Украиной, россией и партнерами, чтобы позаботиться о том, чтобы, если будет мир, этот мир был долговременным, а не длился два года. Об этом Трамп сказал во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, передает УНН.

Детали

Мы будем работать с Украиной, будем работать со всеми, и убедимся, чтобы мир был долговременным. Мы не говорим о двухлетнем мире, который потом превратится в хаос. Мы будем убеждаться, чтобы все было хорошо. Будем работать с россией, с Украиной, и чтобы все работало

 - сказал Трамп.

Напомним

Ранее УНН писал, что в Овальном кабинете Белого дома началась встреча президентов Украины и США. Владимир Зеленский и Дональд Трамп уже произносят первые заявления.  

Павел Башинский

политика
Вашингтон
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина