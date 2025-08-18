Мы работаем над прочным миром, который продлится не 2 года - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что США будут сотрудничать с Украиной, россией и партнерами, чтобы позаботиться о том, чтобы, если будет мир, этот мир был долговременным, а не длился два года. Об этом Трамп сказал во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, передает УНН.

Детали

Мы будем работать с Украиной, будем работать со всеми, и убедимся, чтобы мир был долговременным. Мы не говорим о двухлетнем мире, который потом превратится в хаос. Мы будем убеждаться, чтобы все было хорошо. Будем работать с россией, с Украиной, и чтобы все работало - сказал Трамп.

Напомним

