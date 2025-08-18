Трамп пояснив, від чого залежить майбутня тристороння зустріч
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що проведення тристоронньої зустрічі залежить від прогресу в переговорах. Він наголосив на важливості досягнення конкретних результатів.
Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо сьогоднішня зустріч з Президентом Володимиром Зеленським пройде добре, то відбудеться тристороння за участі російського диктатора володимира путіна. Про це Трамп сказав в Овальному кабінеті на початку зустрічі із Зеленським, передає кореспондент УНН.
У нас буде тристороння зустріч, якщо сьогоднішня пройде добре
Своєю чергою, Зеленський зазначив, що "ми готові до тристоронніх перемовин".
