14:38
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
14:23
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
13:21
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
13:19
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
18 серпня, 08:23
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Трамп пояснив, від чого залежить майбутня тристороння зустріч

Київ • УНН

 1010 перегляди

Дональд Трамп заявив, що проведення тристоронньої зустрічі залежить від прогресу в переговорах. Він наголосив на важливості досягнення конкретних результатів.

Трамп пояснив, від чого залежить майбутня тристороння зустріч

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо сьогоднішня зустріч з Президентом Володимиром Зеленським пройде добре, то відбудеться тристороння за участі російського диктатора володимира путіна. Про це Трамп сказав в Овальному кабінеті на початку зустрічі із Зеленським, передає кореспондент УНН.

У нас буде тристороння зустріч, якщо сьогоднішня пройде добре

- заявив Трамп.

Своєю чергою, Зеленський зазначив, що "ми готові до тристоронніх перемовин".

Зустріч Зеленського і Трампа стартувала у Білому домі
18.08.25, 20:25

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп