Трамп пояснив, від чого залежить майбутня тристороння зустріч

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо сьогоднішня зустріч з Президентом Володимиром Зеленським пройде добре, то відбудеться тристороння за участі російського диктатора володимира путіна. Про це Трамп сказав в Овальному кабінеті на початку зустрічі із Зеленським, передає кореспондент УНН.

У нас буде тристороння зустріч, якщо сьогоднішня пройде добре - заявив Трамп.

Своєю чергою, Зеленський зазначив, що "ми готові до тристоронніх перемовин".

Зустріч Зеленського і Трампа стартувала у Білому домі