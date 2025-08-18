$41.340.11
14:38
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
14:23
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
13:21
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
13:19
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
18 августа, 08:23
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
18 августа, 03:44
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Трамп объяснил, от чего зависит будущая трехсторонняя встреча

Киев • УНН

 • 1034 просмотра

Дональд Трамп заявил, что проведение трехсторонней встречи зависит от прогресса в переговорах. Он подчеркнул важность достижения конкретных результатов.

Трамп объяснил, от чего зависит будущая трехсторонняя встреча

Президент США Дональд Трамп заявил, что если сегодняшняя встреча с Президентом Владимиром Зеленским пройдет хорошо, то состоится трехсторонняя с участием российского диктатора владимира путина. Об этом Трамп сказал в Овальном кабинете в начале встречи с Зеленским, передает корреспондент УНН.

У нас будет трехсторонняя встреча, если сегодняшняя пройдет хорошо

- заявил Трамп.

В свою очередь, Зеленский отметил, что "мы готовы к трехсторонним переговорам".

Встреча Зеленского и Трампа стартовала в Белом доме18.08.25, 20:25 • 1002 просмотра

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Дональд Трамп