Трамп объяснил, от чего зависит будущая трехсторонняя встреча
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что проведение трехсторонней встречи зависит от прогресса в переговорах. Он подчеркнул важность достижения конкретных результатов.
Президент США Дональд Трамп заявил, что если сегодняшняя встреча с Президентом Владимиром Зеленским пройдет хорошо, то состоится трехсторонняя с участием российского диктатора владимира путина. Об этом Трамп сказал в Овальном кабинете в начале встречи с Зеленским, передает корреспондент УНН.
У нас будет трехсторонняя встреча, если сегодняшняя пройдет хорошо
В свою очередь, Зеленский отметил, что "мы готовы к трехсторонним переговорам".
Встреча Зеленского и Трампа стартовала в Белом доме18.08.25, 20:25 • 1002 просмотра