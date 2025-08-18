Трамп объяснил, от чего зависит будущая трехсторонняя встреча

Президент США Дональд Трамп заявил, что если сегодняшняя встреча с Президентом Владимиром Зеленским пройдет хорошо, то состоится трехсторонняя с участием российского диктатора владимира путина. Об этом Трамп сказал в Овальном кабинете в начале встречи с Зеленским, передает корреспондент УНН.

У нас будет трехсторонняя встреча, если сегодняшняя пройдет хорошо - заявил Трамп.

В свою очередь, Зеленский отметил, что "мы готовы к трехсторонним переговорам".

