$41.340.11
48.310.13
ukenru
18:34 • 7738 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18:12 • 9828 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
17:41 • 9602 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
14:38 • 20429 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
14:23 • 56574 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
13:21 • 40776 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
13:19 • 59341 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50 • 42145 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 120205 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
18 августа, 08:23 • 107069 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
Популярные новости
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул18 августа, 09:00 • 118681 просмотра
Будапешт обвиняет Украину в атаке на нефтепровод, Киев отвечаетVideo18 августа, 10:02 • 98156 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло18 августа, 10:51 • 97890 просмотра
Украина на финише: когда могут открыться переговорные кластеры с ЕС18 августа, 11:22 • 38775 просмотра
СМИ узнали состав участников встречи Зеленского и Трампа16:07 • 32144 просмотра
Холодное напоминание в Вашингтоне: на карте в Овальном кабинете 20% территории Украины под контролем РФ

Киев • УНН

 • 690 просмотра

В Овальном кабинете выставлена карта Украины, где розовым цветом обозначено 20% территории под контролем России. Это напоминание о текущем состоянии войны и давлении на Украину.

Холодное напоминание в Вашингтоне: на карте в Овальном кабинете 20% территории Украины под контролем РФ

Напротив стола Resolute Desk, где сидели Дональд Трамп и Владимир Зеленский, была выставлена большая карта Украины, на которой отражены последствия российской агрессии — закрашенная розовым цветом восточная часть страны. Об этом отмечает ВВС, передает УНН.

Детали

В Овальном кабинете, позади стола, за которым сидели Дональд Трамп и Владимир Зеленский, выставлена большая карта Украины. То, что можно увидеть на этой карте, является наглядным напоминанием о давлении на Украину и президента Зеленского, пишет ВВС.

Восточная часть страны, закрашенная розовым цветом, иллюстрировала территорию, которую сейчас контролируют российские военные силы – это примерно 20% страны.

Автор сообщения на ВВС отметил, что подобный акцент был "холодным напоминанием для украинцев о текущем состоянии этой почти четырехлетней войны". Это, возможно, является наглядным средством для Трампа. И, возможно, инструментом давления на Зеленского с целью обмена территории на мир.

Напомним

Встреча президентов США и Украины, Трампа и Зеленского, в Овальном кабинете была значительно дружелюбнее.

Украина имеет возможность покупать оружие в США. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский.

Президент США Дональд Трамп подчеркнул свою приверженность обеим сторонам конфликта. Он отметил, что украинцы — умные и энергичные, и в то же время заявил, что испытывает теплые чувства к россиянам.

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности ввода американских войск в Украину в качестве миротворцев.

Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп18.08.25, 21:12 • 9872 просмотра

Игорь Тележников

