Холодное напоминание в Вашингтоне: на карте в Овальном кабинете 20% территории Украины под контролем РФ

Напротив стола Resolute Desk, где сидели Дональд Трамп и Владимир Зеленский, была выставлена большая карта Украины, на которой отражены последствия российской агрессии — закрашенная розовым цветом восточная часть страны. Об этом отмечает ВВС, передает УНН.

Детали

В Овальном кабинете, позади стола, за которым сидели Дональд Трамп и Владимир Зеленский, выставлена большая карта Украины. То, что можно увидеть на этой карте, является наглядным напоминанием о давлении на Украину и президента Зеленского, пишет ВВС.

Восточная часть страны, закрашенная розовым цветом, иллюстрировала территорию, которую сейчас контролируют российские военные силы – это примерно 20% страны.

Автор сообщения на ВВС отметил, что подобный акцент был "холодным напоминанием для украинцев о текущем состоянии этой почти четырехлетней войны". Это, возможно, является наглядным средством для Трампа. И, возможно, инструментом давления на Зеленского с целью обмена территории на мир.

Напомним

Встреча президентов США и Украины, Трампа и Зеленского, в Овальном кабинете была значительно дружелюбнее.

Украина имеет возможность покупать оружие в США. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский.

Президент США Дональд Трамп подчеркнул свою приверженность обеим сторонам конфликта. Он отметил, что украинцы — умные и энергичные, и в то же время заявил, что испытывает теплые чувства к россиянам.

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности ввода американских войск в Украину в качестве миротворцев.

Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп