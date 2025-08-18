Холодное напоминание в Вашингтоне: на карте в Овальном кабинете 20% территории Украины под контролем РФ
В Овальном кабинете выставлена карта Украины, где розовым цветом обозначено 20% территории под контролем России. Это напоминание о текущем состоянии войны и давлении на Украину.
Напротив стола Resolute Desk, где сидели Дональд Трамп и Владимир Зеленский, была выставлена большая карта Украины, на которой отражены последствия российской агрессии — закрашенная розовым цветом восточная часть страны. Об этом отмечает ВВС, передает УНН.
В Овальном кабинете, позади стола, за которым сидели Дональд Трамп и Владимир Зеленский, выставлена большая карта Украины. То, что можно увидеть на этой карте, является наглядным напоминанием о давлении на Украину и президента Зеленского, пишет ВВС.
Восточная часть страны, закрашенная розовым цветом, иллюстрировала территорию, которую сейчас контролируют российские военные силы – это примерно 20% страны.
Автор сообщения на ВВС отметил, что подобный акцент был "холодным напоминанием для украинцев о текущем состоянии этой почти четырехлетней войны". Это, возможно, является наглядным средством для Трампа. И, возможно, инструментом давления на Зеленского с целью обмена территории на мир.
Встреча президентов США и Украины, Трампа и Зеленского, в Овальном кабинете была значительно дружелюбнее.
Украина имеет возможность покупать оружие в США. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский.
Президент США Дональд Трамп подчеркнул свою приверженность обеим сторонам конфликта. Он отметил, что украинцы — умные и энергичные, и в то же время заявил, что испытывает теплые чувства к россиянам.
Президент США Дональд Трамп заявил о возможности ввода американских войск в Украину в качестве миротворцев.
