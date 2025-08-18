Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не будет в НАТО, однако будет иметь "хорошие гарантии безопасности" и "очень хорошую защиту". Об этом Трамп сказал во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, передает УНН.

Мы всегда говорили, что никогда Украину не примут в НАТО. Мы этого не обсуждали, я не знаю, будем ли мы это обсуждать сегодня, однако мы предоставим им хорошие гарантии безопасности. Очень хорошая защита