$41.340.11
48.310.13
ukenru
18:34 • 8496 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18:12 • 10457 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
17:41 • 10106 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
14:38 • 20812 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
14:23 • 57644 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
13:21 • 41213 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
13:19 • 60220 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50 • 42508 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 120858 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
18 августа, 08:23 • 107221 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1.6м/с
61%
750мм
Популярные новости
Будапешт обвиняет Украину в атаке на нефтепровод, Киев отвечаетVideo18 августа, 10:02 • 99207 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло18 августа, 10:51 • 99750 просмотра
Украина на финише: когда могут открыться переговорные кластеры с ЕС18 августа, 11:22 • 39796 просмотра
Мобилизованный порезал себя в ТЦК Киева: реакция центра не заставила себя ждатьPhoto13:13 • 5346 просмотра
СМИ узнали состав участников встречи Зеленского и Трампа16:07 • 33338 просмотра
публикации
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Эксклюзив
14:23 • 57645 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
13:19 • 60220 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло18 августа, 10:51 • 100105 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул18 августа, 09:00 • 120747 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 120858 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Андрей Сибига
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Европа
Реклама
УНН Lite
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему «костюма»Video17:45 • 3120 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 70856 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 63005 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 96004 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 81956 просмотра
Актуальное
Хранитель
Фокс Ньюс
Гривна
Truth Social
Готовность 2030

Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп

Киев • УНН

 • 10463 просмотра

Дональд Трамп заявил, что Украина не станет членом НАТО. Вместо этого страна получит "хорошие гарантии безопасности" и "очень хорошую защиту".

Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не будет в НАТО, однако будет иметь "хорошие гарантии безопасности" и "очень хорошую защиту". Об этом Трамп сказал во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, передает УНН.

Детали

Мы всегда говорили, что никогда Украину не примут в НАТО. Мы этого не обсуждали, я не знаю, будем ли мы это обсуждать сегодня, однако мы предоставим им хорошие гарантии безопасности. Очень хорошая защита 

- сказал Трамп.

Напомним

Европейские лидеры заявили, что россия не может иметь право вето на путь Украины в ЕС и НАТО.

Также УНН писал, что США и европейские страны готовы предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные статье 5 НАТО, но не от имени Альянса.

Павел Башинский

политикаНовости Мира
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина