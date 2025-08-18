США та Європа готові надати Україні гарантії безпеки, подібні до 5 статті НАТО, але є нюанс - WP

$41.450.00
17 серпня, 18:51 • 7778 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
17 серпня, 17:11 • 14665 перегляди
Киян попередили про гучні звуки в центрі міста 17 серпня: що сталось
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 31376 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 62427 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 125578 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 84543 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 82420 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 66647 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 54564 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 248122 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Головна
Політика
Війна
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київщина
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Трамп поширив пост про те, що Україна має бути готова втратити частину території на користь росії, аби не втратити більшеPhoto17 серпня, 15:09 • 10523 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським наодинці, без лідерів країн Європи - Bild17 серпня, 15:35 • 25023 перегляди
Зеленський відповів на пропозиції щодо територіальних поступок росії17 серпня, 16:24 • 6474 перегляди
Ізраїль готує переселення палестинців із зон бойових дій у Секторі Гази: що відомо17 серпня, 16:52 • 8326 перегляди
В Ізраїлі масові протести за повернення заручників та припинення війни у Секторі ГазиPhoto19:19 • 8036 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 62426 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 367825 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 318617 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 321921 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 328414 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Дитина
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Франція
Білий дім
УНН Lite
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 23357 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 22471 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 58338 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 47857 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 116135 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Bild
Truth Social
Футбол
Шахед-136

США та Європа готові надати Україні гарантії безпеки, подібні до 5 статті НАТО, але є нюанс - WP

Київ • УНН

 • 40 перегляди

США та європейські країни готові надати Україні гарантії безпеки, аналогічні статті 5 НАТО, але не від імені Альянсу. Деталі обговорять на зустрічі Зеленського з Трампом та європейськими лідерами в Білому домі.

США та Європа готові надати Україні гарантії безпеки, подібні до 5 статті НАТО, але є нюанс - WP

Спеціальний посланець США Стів Віткофф повідомив, що Вашингтон разом із союзниками готові надати Україні гарантії безпеки, подібні до статті 5 договору НАТО, але не від імені альянсу, а безпосередньо від США та європейських держав. Про це пише УНН із посиланням на Washington Post.

Сполучені Штати потенційно готові надати гарантії безпеки за статтею 5, але не від НАТО — безпосередньо від США та інших європейських країн

- заявив Віткофф. 

Деталі цієї домовленості мають бути розглянуті під час зустрічі Зеленського з Трампом та європейськими лідерами в Білому домі. За словами Віткоффа, росія погодилася після можливої мирної угоди не захоплювати додаткових територій України та не порушувати європейських кордонів.

Водночас, за словами неназваного представника Білого дому, Сполучені Штати сподіваються, що цього тижня відбудеться тристороння зустріч Трампа, путіна та Зеленського, однак Вашингтон "не обов'язково очікує, що понеділкова зустріч призведе до такого результату".

Вироблення точного впровадження гарантій безпеки, ймовірно, буде тривалим процесом, що може дозволити путіну продовжувати свою війну, поки деталі остаточно узгоджуються

- йдеться у статті.

"Вдарити по путіну молотом": віцепрезидент США в часи першої каденції Трампа виступив із жорстким закликом до колишнього боса18.08.25, 03:30 • 254 перегляди

Видання нагадує, що Зеленський заявив у Брюсселі, що переговори з москвою неможливі "під тиском зброї".

Повне припинення вогню - це ключова умова для будь-яких обговорень

- підкреслив він.

Водночас Зеленський подякував за готовність США долучитися до гарантій безпеки, але наголосив, що потрібно чітко визначити, яку роль відіграватимуть США, а яку - європейські країни.

Українські посадовці наголосили, що будь-яка угода, яка передбачала б відмову від Донбасу, є неприйнятною.

Ми не збираємося віддавати 1 мільйон українців під окупацію. Неймовірно, що в сучасному світі взагалі можна пропонувати щось подібне

- сказав один із чиновників на умовах анонімності.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який у лютому під час зустрічі з українською делегацією у Вашингтоні спричинив різкий скандал, цього разу може зайняти більш обережну позицію. Аналітики вважають, що його нещодавні зустрічі з європейськими дипломатами у Британії можуть вплинути на його подальші заяви.

Нагадаємо

Під час саміту в Анкориджі путін запропонував припинити війну в Україні в обмін на повний контроль над Донбасом. Дональд Трамп підтримує ці умови та закликає Зеленського прийняти пропозицію.

Тим часом, Президент Зеленський заявив, що Конституція України унеможливлює відмову від території. Він наголосив, що реальні переговори можуть початися на поточній лінії фронту, яку підтримують європейці.

"Мир", що вимагає здачі Києвом Донбасу, є неприйнятним - посол ЄС в Україні17.08.25, 22:47 • 3514 переглядiв

Вероніка Марченко

