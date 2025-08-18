США та Європа готові надати Україні гарантії безпеки, подібні до 5 статті НАТО, але є нюанс - WP

Спеціальний посланець США Стів Віткофф повідомив, що Вашингтон разом із союзниками готові надати Україні гарантії безпеки, подібні до статті 5 договору НАТО, але не від імені альянсу, а безпосередньо від США та європейських держав. Про це пише УНН із посиланням на Washington Post.

Сполучені Штати потенційно готові надати гарантії безпеки за статтею 5, але не від НАТО — безпосередньо від США та інших європейських країн - заявив Віткофф.

Деталі цієї домовленості мають бути розглянуті під час зустрічі Зеленського з Трампом та європейськими лідерами в Білому домі. За словами Віткоффа, росія погодилася після можливої мирної угоди не захоплювати додаткових територій України та не порушувати європейських кордонів.

Водночас, за словами неназваного представника Білого дому, Сполучені Штати сподіваються, що цього тижня відбудеться тристороння зустріч Трампа, путіна та Зеленського, однак Вашингтон "не обов'язково очікує, що понеділкова зустріч призведе до такого результату".

Вироблення точного впровадження гарантій безпеки, ймовірно, буде тривалим процесом, що може дозволити путіну продовжувати свою війну, поки деталі остаточно узгоджуються - йдеться у статті.

Видання нагадує, що Зеленський заявив у Брюсселі, що переговори з москвою неможливі "під тиском зброї".

Повне припинення вогню - це ключова умова для будь-яких обговорень - підкреслив він.

Водночас Зеленський подякував за готовність США долучитися до гарантій безпеки, але наголосив, що потрібно чітко визначити, яку роль відіграватимуть США, а яку - європейські країни.

Українські посадовці наголосили, що будь-яка угода, яка передбачала б відмову від Донбасу, є неприйнятною.

Ми не збираємося віддавати 1 мільйон українців під окупацію. Неймовірно, що в сучасному світі взагалі можна пропонувати щось подібне - сказав один із чиновників на умовах анонімності.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який у лютому під час зустрічі з українською делегацією у Вашингтоні спричинив різкий скандал, цього разу може зайняти більш обережну позицію. Аналітики вважають, що його нещодавні зустрічі з європейськими дипломатами у Британії можуть вплинути на його подальші заяви.

Нагадаємо

Під час саміту в Анкориджі путін запропонував припинити війну в Україні в обмін на повний контроль над Донбасом. Дональд Трамп підтримує ці умови та закликає Зеленського прийняти пропозицію.

Тим часом, Президент Зеленський заявив, що Конституція України унеможливлює відмову від території. Він наголосив, що реальні переговори можуть початися на поточній лінії фронту, яку підтримують європейці.

"Мир", що вимагає здачі Києвом Донбасу, є неприйнятним - посол ЄС в Україні