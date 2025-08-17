$41.450.00
Зеленський відповів на пропозиції щодо територіальних поступок росії

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Конституція України унеможливлює відмову від території. Він наголосив, що реальні переговори можуть початися на поточній лінії фронту, яку підтримують європейці.

Зеленський відповів на пропозиції щодо територіальних поступок росії

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви щодо необхідності поступитися росії українськими територіями, аби припинити війну. Він заявив, що Конституція України робить неможливою відмову від території чи торг землею, повідомляє УНН з посиланням на Telegram Зеленського.

Деталі

Як зазначив президент, Україні потрібні реальні переговори, а це означає, що вони можуть початися там, де зараз проходить лінія фронту. За його словами, поточна лінія зіткнення - це найкраща лінія для переговорів. Він додав, що європейці це підтримують.

росія все ще не досягла успіху в Донецькій області, Путін не зміг її захопити впродовж 12 років. А Конституція України робить неможливою відмову від території чи торг землею

- написав Зеленський.

Питання територіального врегулювання є дуже важливим: його мають лише російський і український лідери на тристоронній зустрічі за участі США, зазначив глава держави.

Втім, росія не дає жодних сигналів, що така тристороння зустріч відбудеться, а якщо росія відмовиться, тоді мають бути нові санкції

– написав Зеленський.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп зробив репост у соцмережах повідомлення, в якому йдеться, про те що Україна має бути готова втратити частину території на користь росії, аби не втратити ще більше.

Також УНН повідомляв, що Дональд Трамп відмовився від спільної зустрічі з європейськими лідерами і прийме президента України Володимира Зеленського наодинці.

Євген Устименко

СуспільствоВійнаПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Донецька область
Дональд Трамп
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна