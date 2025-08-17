Трамп зустрінеться із Зеленським наодинці, без лідерів країн Європи - Bild

$41.450.00
Ексклюзив
10:14 • 13400 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 26488 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 109590 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 72451 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 73632 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 63478 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 52703 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 247320 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 214180 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 168572 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
Теги
Автори
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 26477 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 356329 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 308680 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 312235 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 319118 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським наодинці, без лідерів країн Європи - Bild

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Президент США проведе зустріч із Володимиром Зеленським наодинці, а потім до них приєднаються представники ЄС та НАТО. Планується спільна робоча вечеря та обговорення у розширеному складі.

Трамп зустрінеться із Зеленським наодинці, без лідерів країн Європи - Bild

Президент США Дональд Трамп відмовився від спільної зустрічі з європейськими лідерами і прийме президента України Володимира Зеленського наодинці. Про це повідомляє Bild, передає УНН.

Деталі

Як йдеться у публікації, тільки після переговорів тет-а-тет між президентом України та США до них приєднаються представники ЄС і НАТО. Планується спільна робоча вечеря та обговорення в розширеному складі.

Крім Мерца і фон дер Ляйен, до складу делегації також увійдуть президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Олександр Стубб і генсек НАТО Марк Рютте.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп зробив репост у соцмережах повідомлення, в якому йдеться, про те що Україна має бути готова втратити частину території на користь росії, аби не втратити ще більше.

Євген Устименко

Кір Стармер
Марк Рютте
Джорджа Мелоні
Александр Стубб
Bild
НАТО
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Фінляндія
Франція
Велика Британія
Італія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
Україна