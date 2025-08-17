Трамп зустрінеться із Зеленським наодинці, без лідерів країн Європи - Bild
Київ • УНН
Президент США проведе зустріч із Володимиром Зеленським наодинці, а потім до них приєднаються представники ЄС та НАТО. Планується спільна робоча вечеря та обговорення у розширеному складі.
Президент США Дональд Трамп відмовився від спільної зустрічі з європейськими лідерами і прийме президента України Володимира Зеленського наодинці. Про це повідомляє Bild, передає УНН.
Деталі
Як йдеться у публікації, тільки після переговорів тет-а-тет між президентом України та США до них приєднаються представники ЄС і НАТО. Планується спільна робоча вечеря та обговорення в розширеному складі.
Крім Мерца і фон дер Ляйен, до складу делегації також увійдуть президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Олександр Стубб і генсек НАТО Марк Рютте.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп зробив репост у соцмережах повідомлення, в якому йдеться, про те що Україна має бути готова втратити частину території на користь росії, аби не втратити ще більше.