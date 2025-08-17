Трамп поширив пост про те, що Україна має бути готова втратити частину території на користь росії, аби не втратити більше
Київ • УНН
Дональд Трамп репостнув у соцмережах допис про те, що Україна має бути готова втратити частину території на користь росії. В іншому випадку, чим довше триватиме війна, тим більше землі буде втрачено.
Президент США Дональд Трамп зробив репост у соцмережах повідомлення, в якому йдеться, про те що Україна має бути готова втратити частину території на користь росії, аби не втратити ще більше, пише УНН з посиланням на Truth Social.
Деталі
Україна має бути готова втратити частину території на користь росії, інакше чим довше триватиме війна, тим більше землі вони втратять
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що держсекретар Марко Рубіо заявив, що єдиним шляхом завершення війни є досягнення мирної угоди, на яку погодяться Україна та росія. Також повідомлялося про домовленості щодо гарантій безпеки на саміті з путіним на Алясці.