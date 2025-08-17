$41.450.00
Ексклюзив
10:14 • 13052 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 25447 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 108992 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 71987 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 73223 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 63323 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 52599 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 247266 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 214130 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 168542 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
Трамп поширив пост про те, що Україна має бути готова втратити частину території на користь росії, аби не втратити більше

Київ • УНН

 • 202 перегляди

Дональд Трамп репостнув у соцмережах допис про те, що Україна має бути готова втратити частину території на користь росії. В іншому випадку, чим довше триватиме війна, тим більше землі буде втрачено.

Трамп поширив пост про те, що Україна має бути готова втратити частину території на користь росії, аби не втратити більше

Президент США Дональд Трамп зробив репост у соцмережах повідомлення, в якому йдеться, про те що Україна має бути готова втратити частину території на користь росії, аби не втратити ще більше, пише УНН з посиланням на Truth Social.

Деталі

Україна має бути готова втратити частину території на користь росії, інакше чим довше триватиме війна, тим більше землі вони втратять

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що держсекретар Марко Рубіо заявив, що єдиним шляхом завершення війни є досягнення мирної угоди, на яку погодяться Україна та росія. Також повідомлялося про домовленості щодо гарантій безпеки на саміті з путіним на Алясці.

Альона Уткіна

