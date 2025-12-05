Орбан піднімає ставки: Угорщина відмовилася випускати єврооблігації для допомоги Україні

$42.180.02
49.230.00
ukenru
18:15 • 7172 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 13834 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 16610 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 34875 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 28139 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 31484 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 43107 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 49310 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 41931 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 74731 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1м/с
90%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 16440 перегляди
Швеція припиняє допомогу п’яти країнам і перенаправить гроші на підтримку України5 грудня, 13:39 • 4178 перегляди
Данія скоротить допомогу Україні у 2026 році5 грудня, 14:12 • 5854 перегляди
Сікорський назвав "огидними" вимоги Навроцького до України щодо вибачень та подяки, але запропонував Зеленському приїхати5 грудня, 15:02 • 6136 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша17:32 • 10769 перегляди
Публікації
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша17:32 • 10774 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 29116 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 34875 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 41404 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 74731 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Олена Зеленська
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Ізраїль
Польща
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 16445 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 25181 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 27868 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 41787 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 41535 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
ChatGPT
Starlink
Airbus A320 серії

Орбан піднімає ставки: Угорщина відмовилася випускати єврооблігації для допомоги Україні

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Угорщина офіційно відмовилася від випуску єврооблігацій для підтримки України. Це ускладнює пошук альтернативних джерел фінансування для Києва, якщо ЄС не зможе використати заморожені російські активи.

Орбан піднімає ставки: Угорщина відмовилася випускати єврооблігації для допомоги Україні

Угорщина офіційно відмовилася від випуску єврооблігацій для підтримки України, що позбавляє ЄС потенційного "плану Б", якщо він не зможе знайти спосіб використати заморожені державні активи росії для фінансування кредиту Києву в розмірі 165 мільярдів євро. Про це повідомляє Politico, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Європейська комісія хоче, щоб 27 країн-членів ЄС на саміті пізніше цього місяця домовилися про підтримку економіки Києва, яка перебуває в занепаді, за допомогою кредиту, заснованого на заморожених резервах центрального банку рф. Бельгія наполегливо чинить опір, оскільки вона тримає левову частку цих коштів і побоюється, що їй доведеться зіткнутися з відповідальністю, якщо кремль подасть до суду.

Єврооблігації забезпечили б альтернативний потік фінансування для України, але Будапешт відхилив ідею випуску спільного боргу, забезпеченого семирічним бюджетом ЄС

- цитує видання двох неназваних дипломатів.

Вказується, що відмова Угорщини пролунала за кілька годин до вечері між канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем'єр-міністром Бельгії Бартом Де Вевером у Брюсселі для обговорення кредиту.

У середу Єврокомісія запропонувала єврооблігації як один із двох варіантів, разом із російським кредитом, забезпеченим активами, щоб гарантувати, що військовий бюджет України не спустошиться вже наступного квітня. Однак залучення боргу через бюджет ЄС для підтримки України вимагає одноголосного голосування. Відмова Угорщини тепер підвищує ставки для того, що, як очікується, буде інтенсивними переговорами щодо кредиту, перш ніж лідери ЄС зберуться в Брюсселі 18 грудня"", - йдеться у статті.

Британія готова передати Україні 8 мільярдів фунтів заморожених російських активів - The Times05.12.25, 07:28 • 3878 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Європейська комісія
Європейський Союз
Бельгія
Угорщина
Україна