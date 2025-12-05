Орбан піднімає ставки: Угорщина відмовилася випускати єврооблігації для допомоги Україні

Угорщина офіційно відмовилася від випуску єврооблігацій для підтримки України, що позбавляє ЄС потенційного "плану Б", якщо він не зможе знайти спосіб використати заморожені державні активи росії для фінансування кредиту Києву в розмірі 165 мільярдів євро. Про це повідомляє Politico, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Європейська комісія хоче, щоб 27 країн-членів ЄС на саміті пізніше цього місяця домовилися про підтримку економіки Києва, яка перебуває в занепаді, за допомогою кредиту, заснованого на заморожених резервах центрального банку рф. Бельгія наполегливо чинить опір, оскільки вона тримає левову частку цих коштів і побоюється, що їй доведеться зіткнутися з відповідальністю, якщо кремль подасть до суду.

Єврооблігації забезпечили б альтернативний потік фінансування для України, але Будапешт відхилив ідею випуску спільного боргу, забезпеченого семирічним бюджетом ЄС - цитує видання двох неназваних дипломатів.

Вказується, що відмова Угорщини пролунала за кілька годин до вечері між канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем'єр-міністром Бельгії Бартом Де Вевером у Брюсселі для обговорення кредиту.

У середу Єврокомісія запропонувала єврооблігації як один із двох варіантів, разом із російським кредитом, забезпеченим активами, щоб гарантувати, що військовий бюджет України не спустошиться вже наступного квітня. Однак залучення боргу через бюджет ЄС для підтримки України вимагає одноголосного голосування. Відмова Угорщини тепер підвищує ставки для того, що, як очікується, буде інтенсивними переговорами щодо кредиту, перш ніж лідери ЄС зберуться в Брюсселі 18 грудня"", - йдеться у статті.

