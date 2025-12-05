Орбан повышает ставки: Венгрия отказалась выпускать еврооблигации для помощи Украине

$42.180.02
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 14938 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 17376 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 35966 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 28789 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 31833 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 43390 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 49513 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 42088 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 75085 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Швеция прекращает помощь пяти странам и перенаправит деньги на поддержку Украины5 декабря, 13:39 • 5010 просмотра
Дания сократит помощь Украине в 2026 году5 декабря, 14:12 • 6710 просмотра
Сикорский назвал "отвратительными" требования Навроцкого к Украине об извинениях и благодарности, но предложил Зеленскому приехать5 декабря, 15:02 • 6990 просмотра
Нью-Йорк во власти заморозков и обледенения: переменчивая температура побила 80-летний рекорд5 декабря, 16:49 • 3908 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная17:32 • 11571 просмотра
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 17021 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 25459 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 28128 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 42044 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 41773 просмотра
Орбан повышает ставки: Венгрия отказалась выпускать еврооблигации для помощи Украине

Киев • УНН

 • 1022 просмотра

Венгрия официально отказалась от выпуска еврооблигаций для поддержки Украины. Это усложняет поиск альтернативных источников финансирования для Киева, если ЕС не сможет использовать замороженные российские активы.

Орбан повышает ставки: Венгрия отказалась выпускать еврооблигации для помощи Украине

Венгрия официально отказалась от выпуска еврооблигаций для поддержки Украины, что лишает ЕС потенциального «плана Б», если он не сможет найти способ использовать замороженные государственные активы России для финансирования кредита Киеву в размере 165 миллиардов евро. Об этом сообщает Politico, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что Европейская комиссия хочет, чтобы 27 стран-членов ЕС на саммите позднее в этом месяце договорились о поддержке экономики Киева, находящейся в упадке, с помощью кредита, основанного на замороженных резервах центрального банка РФ. Бельгия настойчиво сопротивляется, поскольку она держит львиную долю этих средств и опасается, что ей придется столкнуться с ответственностью, если Кремль подаст в суд.

Еврооблигации обеспечили бы альтернативный поток финансирования для Украины, но Будапешт отклонил идею выпуска общего долга, обеспеченного семилетним бюджетом ЕС

- цитирует издание двух неназванных дипломатов.

Указывается, что отказ Венгрии прозвучал за несколько часов до ужина между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером в Брюсселе для обсуждения кредита.

В среду Еврокомиссия предложила еврооблигации как один из двух вариантов, наряду с российским кредитом, обеспеченным активами, чтобы гарантировать, что военный бюджет Украины не опустошится уже в следующем апреле. Однако привлечение долга через бюджет ЕС для поддержки Украины требует единогласного голосования. Отказ Венгрии теперь повышает ставки для того, что, как ожидается, будет интенсивными переговорами по кредиту, прежде чем лидеры ЕС соберутся в Брюсселе 18 декабря", - говорится в статье.

Британия готова передать Украине 8 миллиардов фунтов замороженных российских активов - The Times05.12.25, 07:28 • 3892 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Европейская комиссия
Европейский Союз
Бельгия
Венгрия
Украина