Орбан повышает ставки: Венгрия отказалась выпускать еврооблигации для помощи Украине

Венгрия официально отказалась от выпуска еврооблигаций для поддержки Украины, что лишает ЕС потенциального «плана Б», если он не сможет найти способ использовать замороженные государственные активы России для финансирования кредита Киеву в размере 165 миллиардов евро. Об этом сообщает Politico, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что Европейская комиссия хочет, чтобы 27 стран-членов ЕС на саммите позднее в этом месяце договорились о поддержке экономики Киева, находящейся в упадке, с помощью кредита, основанного на замороженных резервах центрального банка РФ. Бельгия настойчиво сопротивляется, поскольку она держит львиную долю этих средств и опасается, что ей придется столкнуться с ответственностью, если Кремль подаст в суд.

Еврооблигации обеспечили бы альтернативный поток финансирования для Украины, но Будапешт отклонил идею выпуска общего долга, обеспеченного семилетним бюджетом ЕС - цитирует издание двух неназванных дипломатов.

Указывается, что отказ Венгрии прозвучал за несколько часов до ужина между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером в Брюсселе для обсуждения кредита.

В среду Еврокомиссия предложила еврооблигации как один из двух вариантов, наряду с российским кредитом, обеспеченным активами, чтобы гарантировать, что военный бюджет Украины не опустошится уже в следующем апреле. Однако привлечение долга через бюджет ЕС для поддержки Украины требует единогласного голосования. Отказ Венгрии теперь повышает ставки для того, что, как ожидается, будет интенсивными переговорами по кредиту, прежде чем лидеры ЕС соберутся в Брюсселе 18 декабря", - говорится в статье.

Британия готова передать Украине 8 миллиардов фунтов замороженных российских активов - The Times