Британия готова передать Украине 8 миллиардов фунтов замороженных российских активов - The Times

Правительство Великобритании готово передать 8 миллиардов фунтов стерлингов (около $10,6 млрд - ред.) российских активов, замороженных в Королевстве, для поддержки Украины. Об этом сообщает The Times, информирует УНН.

Детали

По данным издания, британские чиновники предупредили, что российский диктатор владимир путин является "активной угрозой для граждан, безопасности и процветания Великобритании".

В рамках международных усилий по усилению давления на путина Великобритания пытается заключить соглашение с Европейским Союзом и другими странами, включая Канаду, которое может высвободить до 100 миллиардов фунтов стерлингов для военных усилий Украины - говорится в статье.

Указывается, что эти средства покроют более двух третей финансовых потребностей Украины в течение следующих двух лет, либо для продолжения войны, либо для финансирования реконструкции, если будет заключено мирное соглашение.

"Источник в правительстве сообщил, что точный механизм разблокирования 8 миллиардов фунтов стерлингов российских активов, хранящихся в Великобритании, и передачи их Украине еще не окончательно определен", - добавляет издание.

Контекст

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что надеется на "плодотворную дискуссию" с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в пятницу относительно плана ЕС по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц отменил поездку в Осло и прибудет в Брюссель в пятницу на частный ужин, чтобы убедить руководство Бельгии поддержать "репарационный кредит" Украине объемом 165 миллиардов евро, используя денежную стоимость замороженных российских государственных активов, находящихся на бельгийской земле.

Великобритания и ЕС готовы предоставить Украине финансовую помощь за счет замороженных активов РФ - Стармер