Британия готова передать Украине 8 миллиардов фунтов замороженных российских активов - The Times

$42.200.13
49.230.04
ukenru
4 декабря, 20:25 • 11029 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 18168 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 18411 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 31774 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 25752 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 39364 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 22245 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 22118 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 22309 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 31530 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3м/с
89%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Премьер Бельгии подтвердил встречу с Мерцем в пятницу по репарационному кредиту Украине, но есть нюанс - Reuters4 декабря, 21:23 • 3580 просмотра
В соцсетях распространяют фейки об "опасной украинской еде" в Польше - ЦПДPhoto4 декабря, 23:00 • 4488 просмотра
"Надежда есть": Вэнс анонсировал хорошие новости по войне в Украине в ближайшие несколько недель02:35 • 4376 просмотра
ISW: путин изменил риторику по поводу войны, но не отказался от своих первоначальных целей03:32 • 3390 просмотра
Трамп: Война в Украине закончится, мы устанавливаем мир по всему миру04:03 • 6170 просмотра
публикации
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 31777 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 30526 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 39367 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 46579 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 71596 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Рустем Умеров
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Израиль
Польша
Реклама
УНН Lite
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 14074 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 27815 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 28977 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 73711 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 76470 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"
Дипломатка

Британия готова передать Украине 8 миллиардов фунтов замороженных российских активов - The Times

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Правительство Великобритании планирует передать 8 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов для поддержки Украины. Эти средства могут покрыть более двух третей финансовых потребностей Украины на следующие два года.

Британия готова передать Украине 8 миллиардов фунтов замороженных российских активов - The Times

Правительство Великобритании готово передать 8 миллиардов фунтов стерлингов (около $10,6 млрд - ред.) российских активов, замороженных в Королевстве, для поддержки Украины. Об этом сообщает The Times, информирует УНН.

Детали

По данным издания, британские чиновники предупредили, что российский диктатор владимир путин является "активной угрозой для граждан, безопасности и процветания Великобритании".

В рамках международных усилий по усилению давления на путина Великобритания пытается заключить соглашение с Европейским Союзом и другими странами, включая Канаду, которое может высвободить до 100 миллиардов фунтов стерлингов для военных усилий Украины

- говорится в статье.

Указывается, что эти средства покроют более двух третей финансовых потребностей Украины в течение следующих двух лет, либо для продолжения войны, либо для финансирования реконструкции, если будет заключено мирное соглашение.

"Источник в правительстве сообщил, что точный механизм разблокирования 8 миллиардов фунтов стерлингов российских активов, хранящихся в Великобритании, и передачи их Украине еще не окончательно определен", - добавляет издание.

Контекст

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что надеется на "плодотворную дискуссию" с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в пятницу относительно плана ЕС по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц отменил поездку в Осло и прибудет в Брюссель в пятницу на частный ужин, чтобы убедить руководство Бельгии поддержать "репарационный кредит" Украине объемом 165 миллиардов евро, используя денежную стоимость замороженных российских государственных активов, находящихся на бельгийской земле.

Великобритания и ЕС готовы предоставить Украине финансовую помощь за счет замороженных активов РФ - Стармер25.11.25, 23:59 • 3813 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Европейский Союз
Брюссель
Канада
Бельгия
Великобритания
Украина