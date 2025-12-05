Британія готова передати Україні 8 мільярдів фунтів заморожених російських активів - The Times

Уряд Великої Британії готовий передати 8 мільярдів фунтів стерлінгів (близько $10,6 млрд - ред.) російських активів, заморожених у Королівстві, для підтримки України. Про це повідомляє The Times, інформує УНН.

Деталі

За даними видання, британські урядовці попередили, що російський диктатор володимир путін є "активною загрозою для громадян, безпеки та процвітання Великої Британії".

В рамках міжнародних зусиль щодо посилення тиску на путіна Велика Британія намагається укласти угоду з Європейським Союзом та іншими країнами, включаючи Канаду, яка може вивільнити до 100 мільярдів фунтів стерлінгів для військових зусиль України - йдеться у статті.

Вказується, що ці кошти покриють понад дві третини фінансових потреб України протягом наступних двох років, або для продовження війни, або для фінансування реконструкції, якщо буде укладено мирну угоду.

"Джерело в уряді повідомило, що точний механізм розблокування 8 мільярдів фунтів стерлінгів російських активів, що зберігаються у Великій Британії, та передачі їх Україні ще не остаточно визначений", - додає видання.

Контекст

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що сподівається на "плідну дискусію" з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у п'ятницю стосовно плану ЄС щодо використання заморожених російських активів для підтримки України.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц скасував поїздку в Осло і прибуде до Брюсселя в п'ятницю на приватну вечерю, щоб переконати керівництво Бельгії підтримати "репараційний кредит" Україні обсягом 165 мільярдів євро, використовуючи грошову вартість заморожених російських державних активів, що знаходяться на бельгійській землі.

