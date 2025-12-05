Британія готова передати Україні 8 мільярдів фунтів заморожених російських активів - The Times

$42.200.13
49.230.04
ukenru
4 грудня, 20:25 • 11043 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 18199 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 18423 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 31791 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 25759 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 39371 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 22247 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 22120 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 22311 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 31534 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3м/с
89%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Прем'єр Більгії підтвердив зустріч із Мерцом у п'ятницю щодо репараційного кредиту Україні, але є нюанс - Reuters4 грудня, 21:23 • 3580 перегляди
У соцмережах поширюють фейки про "небезпечну українську їжу" в Польщі - ЦПДPhoto4 грудня, 23:00 • 4486 перегляди
"Надія є": Венс анонсував хороші новини щодо війни в Україні в найближчі кілька тижнів02:35 • 4376 перегляди
ISW: путін змінив риторику щодо війни, але не відмовився від своїх початкових цілей03:32 • 3390 перегляди
Трамп: Війна в Україні закінчиться, ми встановлюємо мир по всьому світу04:03 • 6170 перегляди
Публікації
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 31776 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 30526 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 39366 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 46579 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 71596 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Рустем Умєров
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Ізраїль
Польща
Реклама
УНН Lite
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 14074 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 27815 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 28977 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 73711 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 76470 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Джеймс Вебб (телескоп)
Дипломатка

Британія готова передати Україні 8 мільярдів фунтів заморожених російських активів - The Times

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Уряд Великої Британії планує передати 8 мільярдів фунтів стерлінгів заморожених російських активів для підтримки України. Ці кошти можуть покрити понад дві третини фінансових потреб України на наступні два роки.

Британія готова передати Україні 8 мільярдів фунтів заморожених російських активів - The Times

Уряд Великої Британії готовий передати 8 мільярдів фунтів стерлінгів (близько $10,6 млрд - ред.) російських активів, заморожених у Королівстві, для підтримки України. Про це повідомляє The Times, інформує УНН.

Деталі

За даними видання, британські урядовці попередили, що російський диктатор володимир путін є "активною загрозою для громадян, безпеки та процвітання Великої Британії".

В рамках міжнародних зусиль щодо посилення тиску на путіна Велика Британія намагається укласти угоду з Європейським Союзом та іншими країнами, включаючи Канаду, яка може вивільнити до 100 мільярдів фунтів стерлінгів для військових зусиль України

- йдеться у статті.

Вказується, що ці кошти покриють понад дві третини фінансових потреб України протягом наступних двох років, або для продовження війни, або для фінансування реконструкції, якщо буде укладено мирну угоду.

"Джерело в уряді повідомило, що точний механізм розблокування 8 мільярдів фунтів стерлінгів російських активів, що зберігаються у Великій Британії, та передачі їх Україні ще не остаточно визначений", - додає видання.

Контекст

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що сподівається на "плідну дискусію" з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у п'ятницю стосовно плану ЄС щодо використання заморожених російських активів для підтримки України.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц скасував поїздку в Осло і прибуде до Брюсселя в п'ятницю на приватну вечерю, щоб переконати керівництво Бельгії підтримати "репараційний кредит" Україні обсягом 165 мільярдів євро, використовуючи грошову вартість заморожених російських державних активів, що знаходяться на бельгійській землі.

Велика Британія та ЄС готові надати Україні фінансову допомогу за рахунок заморожених активів рф - Стармер25.11.25, 23:59 • 3813 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Європейський Союз
Брюссель
Канада
Бельгія
Велика Британія
Україна