Велика Британія та ЄС готові надати Україні фінансову допомогу за рахунок заморожених активів рф - Стармер

Велика Британія разом із Європейським Союзом готові рухатися разом в напрямку надання фінансової підтримки Україні на основі заморожених активів росії. Про це під час онлайн-засідання "Коаліції рішучих" заявив прем’єр-міністр Об'єднаного Королівства Кір Стармер, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, навіть під час роботи над досягненням миру не можна послаблювати підтримку України, і це вимагає термінових рішень щодо фінансування та можливостей.

Ми, Велика Британія, готові співпрацювати з ЄС у наданні фінансової підтримки, ґрунтуючись на цінності знерухомлених активів. Це найкращий спосіб показати путіну, що він має вести переговори, а не намагатися перечекати - сказав Стармер.

Він додав, що партнери мають продовжувати підтримувати оборону України, яка "безстрашно тримається".

"І це лінія їхнього суверенітету та їхньої оборони. Але це також і наша лінія, бо йдеться про європейську свободу, наші цінності та нашу безпеку", - резюмував глава британського уряду.

Нагадаємо

Європрезидентка Урсула фон дер Ляєн повідомила про суттєвий прогрес у переговорах Коаліції охочих щодо сталого миру в Україні. Вона наголосила на важливості трансатлантичної співпраці та продовженні підтримки України, включаючи використання заморожених російських активів.

Макрон анонсував рішення щодо заморожених російських активів найближчими днями