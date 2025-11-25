Велика Британія та ЄС готові надати Україні фінансову допомогу за рахунок заморожених активів рф - Стармер
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність співпрацювати з ЄС щодо фінансової підтримки України на основі заморожених активів росії. Це має показати путіну, що він повинен вести переговори.
Велика Британія разом із Європейським Союзом готові рухатися разом в напрямку надання фінансової підтримки Україні на основі заморожених активів росії. Про це під час онлайн-засідання "Коаліції рішучих" заявив прем’єр-міністр Об'єднаного Королівства Кір Стармер, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, навіть під час роботи над досягненням миру не можна послаблювати підтримку України, і це вимагає термінових рішень щодо фінансування та можливостей.
Ми, Велика Британія, готові співпрацювати з ЄС у наданні фінансової підтримки, ґрунтуючись на цінності знерухомлених активів. Це найкращий спосіб показати путіну, що він має вести переговори, а не намагатися перечекати
Він додав, що партнери мають продовжувати підтримувати оборону України, яка "безстрашно тримається".
"І це лінія їхнього суверенітету та їхньої оборони. Але це також і наша лінія, бо йдеться про європейську свободу, наші цінності та нашу безпеку", - резюмував глава британського уряду.
Нагадаємо
Європрезидентка Урсула фон дер Ляєн повідомила про суттєвий прогрес у переговорах Коаліції охочих щодо сталого миру в Україні. Вона наголосила на важливості трансатлантичної співпраці та продовженні підтримки України, включаючи використання заморожених російських активів.
