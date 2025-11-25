Велика Британія та ЄС готові надати Україні фінансову допомогу за рахунок заморожених активів рф - Стармер

$42.370.10
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19 • 18722 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
25 листопада, 14:59 • 17871 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
25 листопада, 14:47 • 17439 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
25 листопада, 14:46 • 15846 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
25 листопада, 13:51 • 13365 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
25 листопада, 13:41 • 13428 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
25 листопада, 13:21 • 28089 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
25 листопада, 13:06 • 13725 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
25 листопада, 13:00 • 11805 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Жінка перегородила доступ до укриття в Києві, бо сама його облаштувала: її притягнули до відповідальності - поліціяPhoto25 листопада, 13:17 • 10685 перегляди
Атака рф по Києву 25 листопада: пошкоджено логістичний центр Novus, є загиблі і пораненіPhoto25 листопада, 13:56 • 7062 перегляди
Десятки і десятки збиттів: Ігнат розкрив подробиці роботи ППО у ніч на 25 листопада25 листопада, 14:00 • 7266 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 13758 перегляди
Український актор і декоратор Вадим Тупчій загинув у Києві від російського удару 25 листопада25 листопада, 14:52 • 8542 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
25 листопада, 13:21 • 28089 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
25 листопада, 10:00 • 37988 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 89115 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 118393 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 106978 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Андрій Єрмак
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Державний кордон України
Туреччина
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 13763 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 50073 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 68780 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 69710 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 76812 перегляди
Велика Британія та ЄС готові надати Україні фінансову допомогу за рахунок заморожених активів рф - Стармер

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність співпрацювати з ЄС щодо фінансової підтримки України на основі заморожених активів росії. Це має показати путіну, що він повинен вести переговори.

Велика Британія та ЄС готові надати Україні фінансову допомогу за рахунок заморожених активів рф - Стармер

Велика Британія разом із Європейським Союзом готові рухатися разом в напрямку надання фінансової підтримки Україні на основі заморожених активів росії. Про це під час онлайн-засідання "Коаліції рішучих" заявив прем’єр-міністр Об'єднаного Королівства Кір Стармер, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, навіть під час роботи над досягненням миру не можна послаблювати підтримку України, і це вимагає термінових рішень щодо фінансування та можливостей.

Ми, Велика Британія, готові співпрацювати з ЄС у наданні фінансової підтримки, ґрунтуючись на цінності знерухомлених активів. Це найкращий спосіб показати путіну, що він має вести переговори, а не намагатися перечекати

- сказав Стармер.

Він додав, що партнери мають продовжувати підтримувати оборону України, яка "безстрашно тримається".

"І це лінія їхнього суверенітету та їхньої оборони. Але це також і наша лінія, бо йдеться про європейську свободу, наші цінності та нашу безпеку", - резюмував глава британського уряду.

Нагадаємо

Європрезидентка Урсула фон дер Ляєн повідомила про суттєвий прогрес у переговорах Коаліції охочих щодо сталого миру в Україні. Вона наголосила на важливості трансатлантичної співпраці та продовженні підтримки України, включаючи використання заморожених російських активів.

Макрон анонсував рішення щодо заморожених російських активів найближчими днями25.11.25, 20:36 • 2232 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Санкції
Воєнний стан
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Володимир Путін
Кір Стармер
Європейський Союз
Велика Британія
Урсула фон дер Ляєн
Україна