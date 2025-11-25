"Ми спостерігаємо суттєвий та обнадійливий прогрес" – Урсула фон дер Ляєн висловилась про переговори Коаліції охочих

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловилася щодо останніх переговорів Коаліції охочих, підкресливши важливість спільних дій Європи та її партнерів для забезпечення сталого миру в Україні. Про це фон дер Ляєн написала на своїй сторінці у соцмережі Х, повідомляє УНН.

Деталі

Сьогодні партнери Коаліції охочих зібралися, щоб обговорити поточні переговори щодо справедливого та тривалого миру для України. За останні дні та години ми спостерігаємо суттєвий та обнадійливий прогрес. Ми вітали присутність Державного секретаря США Марко Рубіо під час нашої розмови – повідомила європрезидентка.

Вона наголосила на ключовій ролі трансатлантичної співпраці: "Нам потрібна міцна трансатлантична співпраця. Тому що вона дає результати. Візьмемо, наприклад, значний вплив наших скоординованих та послідовних хвиль санкцій проти російської економіки. Вони скорочують ресурси, які має Росія для ведення агресивної війни".

Фон дер Ляєн зазначила, що тиск залишається найефективнішим засобом впливу на москву. За її словами, росія розуміє лише таку мову.

При цьому вона нагадала про безпекові загрози, про атаки на Київ, які відбулися протягом минулої ночі. Також європрезидентка згадала, що російські дрони знову порушили повітряний простір Румунії та Молдови.

Президентка Єврокомісії підкреслила, що ЄС й надалі підтримуватиме Україну на переговорах і працюватиме над фінансуванням країни, включаючи використання заморожених російських активів.

