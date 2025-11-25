"Мы наблюдаем существенный и обнадеживающий прогресс" – Урсула фон дер Ляйен высказалась о переговорах Коалиции желающих

$42.370.10
16:32 • 8374 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
15:19 • 15203 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
14:59 • 15450 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
14:47 • 15134 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
14:46 • 14073 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
13:51 • 12763 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
25 ноября, 13:41 • 12937 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 26493 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
25 ноября, 13:06 • 13571 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
25 ноября, 13:00 • 11697 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
Популярные новости
Женщина перегородила доступ к укрытию в Киеве, потому что сама его обустроила: ее привлекли к ответственности - полицияPhoto25 ноября, 13:17 • 7850 просмотра
Атака рф по Киеву 25 ноября: поврежден логистический центр Novus, есть погибшие и раненыеPhoto13:56 • 3684 просмотра
Десятки и десятки сбитий: Игнат раскрыл подробности работы ПВО в ночь на 25 ноября14:00 • 3910 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе14:23 • 11557 просмотра
Украинский актер и декоратор Вадим Тупчий погиб в Киеве от российского удара 25 ноября14:52 • 5116 просмотра
публикации
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 26493 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
25 ноября, 10:00 • 36499 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 87918 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 116982 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 105830 просмотра
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе14:23 • 11677 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 49380 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 68176 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 69126 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 76256 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Хранитель
Financial Times
Х-47М2 "Кинжал"

"Мы наблюдаем существенный и обнадеживающий прогресс" – Урсула фон дер Ляйен высказалась о переговорах Коалиции желающих

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Европрезидент Урсула фон дер Ляйен сообщила о существенном прогрессе в переговорах Коалиции желающих относительно устойчивого мира в Украине. Она подчеркнула важность трансатлантического сотрудничества и продолжения поддержки Украины, включая использование замороженных российских активов.

"Мы наблюдаем существенный и обнадеживающий прогресс" – Урсула фон дер Ляйен высказалась о переговорах Коалиции желающих

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу последних переговоров Коалиции желающих, подчеркнув важность совместных действий Европы и ее партнеров для обеспечения устойчивого мира в Украине. Об этом фон дер Ляйен написала на своей странице в соцсети Х, сообщает УНН.

Детали

Сегодня партнеры Коалиции желающих собрались, чтобы обсудить текущие переговоры по справедливому и прочному миру для Украины. За последние дни и часы мы наблюдаем существенный и обнадеживающий прогресс. Мы приветствовали присутствие Государственного секретаря США Марко Рубио во время нашего разговора 

– сообщила европрезидент.

Она подчеркнула ключевую роль трансатлантического сотрудничества: "Нам нужно прочное трансатлантическое сотрудничество. Потому что оно дает результаты. Возьмем, например, значительное влияние наших скоординированных и последовательных волн санкций против российской экономики. Они сокращают ресурсы, которые есть у России для ведения агрессивной войны".

Считаем, что участие европейских лидеров может быть полезным: Зеленский о возможной встрече с Трампом25.11.25, 21:33 • 206 просмотров

Фон дер Ляйен отметила, что давление остается самым эффективным средством воздействия на Москву. По ее словам, Россия понимает только такой язык.

При этом она напомнила об угрозах безопасности, об атаках на Киев, которые произошли в течение прошлой ночи. Также европрезидент упомянула, что российские дроны снова нарушили воздушное пространство Румынии и Молдовы.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС и в дальнейшем будет поддерживать Украину на переговорах и работать над финансированием страны, включая использование замороженных российских активов.

Макрон предостерегает от ограничения украинской армии25.11.25, 20:17 • 1372 просмотра

Степан Гафтко

