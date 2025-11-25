"Мы наблюдаем существенный и обнадеживающий прогресс" – Урсула фон дер Ляйен высказалась о переговорах Коалиции желающих

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу последних переговоров Коалиции желающих, подчеркнув важность совместных действий Европы и ее партнеров для обеспечения устойчивого мира в Украине. Об этом фон дер Ляйен написала на своей странице в соцсети Х, сообщает УНН.

Детали

Сегодня партнеры Коалиции желающих собрались, чтобы обсудить текущие переговоры по справедливому и прочному миру для Украины. За последние дни и часы мы наблюдаем существенный и обнадеживающий прогресс. Мы приветствовали присутствие Государственного секретаря США Марко Рубио во время нашего разговора – сообщила европрезидент.

Она подчеркнула ключевую роль трансатлантического сотрудничества: "Нам нужно прочное трансатлантическое сотрудничество. Потому что оно дает результаты. Возьмем, например, значительное влияние наших скоординированных и последовательных волн санкций против российской экономики. Они сокращают ресурсы, которые есть у России для ведения агрессивной войны".

Фон дер Ляйен отметила, что давление остается самым эффективным средством воздействия на Москву. По ее словам, Россия понимает только такой язык.

При этом она напомнила об угрозах безопасности, об атаках на Киев, которые произошли в течение прошлой ночи. Также европрезидент упомянула, что российские дроны снова нарушили воздушное пространство Румынии и Молдовы.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС и в дальнейшем будет поддерживать Украину на переговорах и работать над финансированием страны, включая использование замороженных российских активов.

