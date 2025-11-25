Считаем, что участие европейских лидеров может быть полезным: Зеленский о возможной встрече с Трампом

$42.370.10
48.920.21
ukenru
16:32 • 8570 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
15:19 • 15419 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
14:59 • 15599 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
14:47 • 15274 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
14:46 • 14184 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
25 ноября, 13:51 • 12797 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
25 ноября, 13:41 • 12963 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 26601 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
25 ноября, 13:06 • 13576 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
25 ноября, 13:00 • 11701 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3м/с
87%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Женщина перегородила доступ к укрытию в Киеве, потому что сама его обустроила: ее привлекли к ответственности - полицияPhoto25 ноября, 13:17 • 8180 просмотра
Атака рф по Киеву 25 ноября: поврежден логистический центр Novus, есть погибшие и раненыеPhoto13:56 • 3968 просмотра
Десятки и десятки сбитий: Игнат раскрыл подробности работы ПВО в ночь на 25 ноября14:00 • 4200 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе14:23 • 11773 просмотра
Украинский актер и декоратор Вадим Тупчий погиб в Киеве от российского удара 25 ноября14:52 • 5418 просмотра
публикации
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 26601 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
25 ноября, 10:00 • 36601 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 88002 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 117082 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 105905 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Государственная граница Украины
Франция
Реклама
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе14:23 • 11806 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 49421 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 68214 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 69163 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 76293 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Хранитель
Financial Times
Х-47М2 "Кинжал"

Считаем, что участие европейских лидеров может быть полезным: Зеленский о возможной встрече с Трампом

Киев • УНН

 • 338 просмотра

Президент Зеленский выразил готовность встретиться с Дональдом Трампом для обсуждения чувствительных моментов мирного плана. Он считает, что участие европейских лидеров в этой встрече может быть полезным.

Считаем, что участие европейских лидеров может быть полезным: Зеленский о возможной встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить чувствительные моменты в мирном плане. Президент считает, что участие европейских лидеров во время этой встречи может быть полезным. Об этом Зеленский заявил во время встречи "Коалиции желающих", передает УНН.

Детали

Сейчас у нас есть положительный результат из Женевы – после встреч и переговоров, которые там состоялись. Украина имеет рамку, разработанную нашими командами в Женеве. Эта рамка на столе, и мы готовы двигаться вперед вместе – с Соединенными Штатами Америки, при личном участии президента Трампа, и с Европой, с лидерами, и со всеми партнерами, которые имеют силы и возможности помочь

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что готов встретиться с Трампом, ведь "есть чувствительные моменты для обсуждения".

"Они все еще есть, и мы считаем, что участие европейских лидеров может быть полезным", - добавил Президент.

Напомним

Украина готова двигаться дальше с мирным планом, который поддерживают США, и Киев готов обсудить деликатные вопросы с Вашингтоном на переговорах.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Женева
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина