Считаем, что участие европейских лидеров может быть полезным: Зеленский о возможной встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить чувствительные моменты в мирном плане. Президент считает, что участие европейских лидеров во время этой встречи может быть полезным. Об этом Зеленский заявил во время встречи "Коалиции желающих", передает УНН.

Детали

Сейчас у нас есть положительный результат из Женевы – после встреч и переговоров, которые там состоялись. Украина имеет рамку, разработанную нашими командами в Женеве. Эта рамка на столе, и мы готовы двигаться вперед вместе – с Соединенными Штатами Америки, при личном участии президента Трампа, и с Европой, с лидерами, и со всеми партнерами, которые имеют силы и возможности помочь - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что готов встретиться с Трампом, ведь "есть чувствительные моменты для обсуждения".

"Они все еще есть, и мы считаем, что участие европейских лидеров может быть полезным", - добавил Президент.

Напомним

Украина готова двигаться дальше с мирным планом, который поддерживают США, и Киев готов обсудить деликатные вопросы с Вашингтоном на переговорах.