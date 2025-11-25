Вважаємо, що участь європейських лідерів може бути корисною: Зеленський про можливу зустріч із Трампом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із президентом США Дональдом Трампом, що обговорити чутливі моменти у мирному плані. Президент вважає, що участь європейських лідерів під час цієї зустрічі може бути корисною. Про це Зеленський заявив під час зустрічі "Коаліції охочих", передає УНН.

Деталі

Зараз у нас є позитивний результат із Женеви – після зустрічей і переговорів, які там відбулися. Україна має рамку, розроблену нашими командами в Женеві. Ця рамка на столі, і ми готові рухатися вперед разом – зі Сполученими Штатами Америки, за особистої участі президента Трампа, і з Європою, з лідерами, і з усіма партнерами, які мають сили й можливості допомогти - сказав Зеленський.

Він наголосив, що готовий зустрітися з Трампом, адже "є чутливі моменти для обговорення".

"Вони все ще є, і ми вважаємо, що участь європейських лідерів може бути корисною", - додав Президент.

Нагадаємо

Україна готова рухатися далі з мирним планом, який підтримують США, і Київ готовий обговорити делікатні питання з Вашингтоном на переговорах.