16:32
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
15:19 • 14908 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
14:59 • 15224 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
14:47 • 14921 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
14:46 • 13905 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
13:51 • 12693 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
13:41 • 12883 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
25 листопада, 13:21 • 26329 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
25 листопада, 13:06 • 13554 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
25 листопада, 13:00 • 11690 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Вважаємо, що участь європейських лідерів може бути корисною: Зеленський про можливу зустріч із Трампом

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Президент Зеленський висловив готовність зустрітися з Дональдом Трампом для обговорення чутливих моментів мирного плану. Він вважає, що участь європейських лідерів у цій зустрічі може бути корисною.

Вважаємо, що участь європейських лідерів може бути корисною: Зеленський про можливу зустріч із Трампом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із президентом США Дональдом Трампом, що обговорити чутливі моменти у мирному плані. Президент вважає, що участь європейських лідерів під час цієї зустрічі може бути корисною. Про це Зеленський заявив під час зустрічі "Коаліції охочих", передає УНН.

Деталі

Зараз у нас є позитивний результат із Женеви – після зустрічей і переговорів, які там відбулися. Україна має рамку, розроблену нашими командами в Женеві. Ця рамка на столі, і ми готові рухатися вперед разом – зі Сполученими Штатами Америки, за особистої участі президента Трампа, і з Європою, з лідерами, і з усіма партнерами, які мають сили й можливості допомогти

- сказав Зеленський.

Він наголосив, що готовий зустрітися з Трампом, адже "є чутливі моменти для обговорення".

"Вони все ще є, і ми вважаємо, що участь європейських лідерів може бути корисною", - додав Президент.

Нагадаємо

Україна готова рухатися далі з мирним планом, який підтримують США, і Київ готовий обговорити делікатні питання з Вашингтоном на переговорах.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Женева
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна