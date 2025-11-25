Київ готовий рухатися вперед з мирною угодою: Зеленський заявив, що готовий обговорити чутливі питання з Трампом

Україна готова рухатися далі з мирним планом, який підтримують США, і Київ готовий обговорити делікатні питання з Вашингтоном на переговорах. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі коаліції охочих, пише видання Reuters, передає УНН.

Деталі

Президент Володимир Зеленський заявив у вівторок, що Київ готовий рухатися вперед з мирною угодою, яку підтримують США, і що він готовий обговорити її делікатні питання з президентом США Дональдом Трампом на переговорах, які, за його словами, мають включати європейських союзників, пише видання.

Президент закликав європейських лідерів узгодити рамки для розгортання "сил підтримки" в Україні та продовжувати підтримувати Київ, доки москва не виявить бажання припинити війну.

Нагадаємо

20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.

На цьому тлі Україна і США розпочали переговори у Женеві. Переговори тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США скоротили до 19 пунктів.

У делегації України після зустрічі з США у Женеві заявили, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і очікується візит Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з Трампом.

Це відбувається на тлі повідомлень, що Трамп тиснув на Зеленського щодо угоди до американського Дня подяки, 27 листопада, хоча держсекретар США Марко Рубіо назвав цей дедлайн гнучким.

В Офісі Президента заявляли, що будь-які обговорення територіальних питань будуть, імовірно, на зустрічі президентів України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з президентом США Дональдом Трампом "якнайшвидше" для завершення роботи над угодою про припинення війни.