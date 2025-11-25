$42.370.10
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
15:19 • 11403 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
14:59 • 12577 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
14:47 • 12385 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
14:46 • 11905 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
13:51 • 11967 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
13:41 • 12347 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
13:21 • 24328 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:06 • 13387 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
13:00 • 11558 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
Київ готовий рухатися вперед з мирною угодою: Зеленський заявив, що готовий обговорити чутливі питання з Трампом

Київ • УНН

 • 716 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність Києва рухатися далі з мирною угодою, підтриманою США. Він готовий обговорити делікатні питання з Дональдом Трампом на переговорах, які мають включати європейських союзників.

Київ готовий рухатися вперед з мирною угодою: Зеленський заявив, що готовий обговорити чутливі питання з Трампом

Україна готова рухатися далі з мирним планом, який підтримують США, і Київ готовий обговорити делікатні питання з Вашингтоном на переговорах. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі коаліції охочих, пише видання Reuters, передає УНН.

Деталі

Президент Володимир Зеленський заявив у вівторок, що Київ готовий рухатися вперед з мирною угодою, яку підтримують США, і що він готовий обговорити її делікатні питання з президентом США Дональдом Трампом на переговорах, які, за його словами, мають включати європейських союзників, пише видання.

Президент закликав європейських лідерів узгодити рамки для розгортання "сил підтримки" в Україні та продовжувати підтримувати Київ, доки москва не виявить бажання припинити війну.

Нагадаємо

20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.

На цьому тлі Україна і США розпочали переговори у Женеві. Переговори тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США скоротили до 19 пунктів.

У делегації України після зустрічі з США у Женеві заявили, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і очікується візит Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з Трампом.

Це відбувається на тлі повідомлень, що Трамп тиснув на Зеленського щодо угоди до американського Дня подяки, 27 листопада, хоча держсекретар США Марко Рубіо назвав цей дедлайн гнучким.

В Офісі Президента заявляли, що будь-які обговорення територіальних питань будуть, імовірно, на зустрічі президентів України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з президентом США Дональдом Трампом "якнайшвидше" для завершення роботи над угодою про припинення війни.

Павло Башинський

