Киев готов двигаться вперед с мирным соглашением: Зеленский заявил, что готов обсудить чувствительные вопросы с Трампом

Украина готова двигаться дальше с мирным планом, который поддерживают США, и Киев готов обсудить деликатные вопросы с Вашингтоном на переговорах. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи коалиции желающих, пишет издание Reuters, передает УНН.

Детали

Президент Владимир Зеленский заявил во вторник, что Киев готов двигаться вперед с мирным соглашением, которое поддерживают США, и что он готов обсудить его деликатные вопросы с президентом США Дональдом Трампом на переговорах, которые, по его словам, должны включать европейских союзников, пишет издание.

Президент призвал европейских лидеров согласовать рамки для развертывания "сил поддержки" в Украине и продолжать поддерживать Киев, пока москва не проявит желания прекратить войну.

Напомним

20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и рф, который предусматривает территориальные уступки, ограничения в отношении вооруженных сил Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.

На этом фоне Украина и США начали переговоры в Женеве. Переговоры продолжались 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США сократили до 19 пунктов.

В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.

Это происходит на фоне сообщений, что Трамп давил на Зеленского относительно соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя госсекретарь США Марко Рубио назвал этот дедлайн гибким.

В Офисе Президента заявляли, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом "как можно скорее" для завершения работы над соглашением о прекращении войны.