16:32
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
15:19 • 10862 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
14:59 • 12151 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
14:47 • 11991 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
14:46 • 11589 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
13:51 • 11863 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
13:41 • 12272 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
13:21 • 23987 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:06 • 13354 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
13:00 • 11535 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
13:21 • 23995 просмотра
Киев готов двигаться вперед с мирным соглашением: Зеленский заявил, что готов обсудить чувствительные вопросы с Трампом

Киев • УНН

 • 462 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева двигаться дальше с мирным соглашением, поддержанным США. Он готов обсудить деликатные вопросы с Дональдом Трампом на переговорах, которые должны включать европейских союзников.

Киев готов двигаться вперед с мирным соглашением: Зеленский заявил, что готов обсудить чувствительные вопросы с Трампом

Украина готова двигаться дальше с мирным планом, который поддерживают США, и Киев готов обсудить деликатные вопросы с Вашингтоном на переговорах. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи коалиции желающих, пишет издание Reuters, передает УНН.

Детали

Президент Владимир Зеленский заявил во вторник, что Киев готов двигаться вперед с мирным соглашением, которое поддерживают США, и что он готов обсудить его деликатные вопросы с президентом США Дональдом Трампом на переговорах, которые, по его словам, должны включать европейских союзников, пишет издание.

Президент призвал европейских лидеров согласовать рамки для развертывания "сил поддержки" в Украине и продолжать поддерживать Киев, пока москва не проявит желания прекратить войну.

Напомним

20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и рф, который предусматривает территориальные уступки, ограничения в отношении вооруженных сил Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.

На этом фоне Украина и США начали переговоры в Женеве. Переговоры продолжались 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США сократили до 19 пунктов.

В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.

Это происходит на фоне сообщений, что Трамп давил на Зеленского относительно соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя госсекретарь США Марко Рубио назвал этот дедлайн гибким.

В Офисе Президента заявляли, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом "как можно скорее" для завершения работы над соглашением о прекращении войны.

Павел Башинский

