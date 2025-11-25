Великобритания и ЕС готовы предоставить Украине финансовую помощь за счет замороженных активов РФ - Стармер

$42.370.10
25 ноября, 16:32 • 11394 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19 • 20017 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
25 ноября, 14:59 • 18811 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
25 ноября, 14:47 • 18311 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
25 ноября, 14:46 • 16566 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
25 ноября, 13:51 • 13567 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
25 ноября, 13:41 • 13610 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 28602 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
25 ноября, 13:06 • 13795 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
25 ноября, 13:00 • 11861 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
Эксклюзивы
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 28601 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
25 ноября, 10:00 • 38446 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 89511 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 118841 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 107327 просмотра
Великобритания и ЕС готовы предоставить Украине финансовую помощь за счет замороженных активов РФ - Стармер

Киев • УНН

 • 618 просмотра

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности сотрудничать с ЕС по финансовой поддержке Украины на основе замороженных активов России. Это должно показать Путину, что он должен вести переговоры.

Великобритания и ЕС готовы предоставить Украине финансовую помощь за счет замороженных активов РФ - Стармер

Великобритания вместе с Европейским Союзом готовы двигаться вместе в направлении предоставления финансовой поддержки Украине на основе замороженных активов России. Об этом во время онлайн-заседания «Коалиции решительных» заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, даже во время работы над достижением мира нельзя ослаблять поддержку Украины, и это требует срочных решений по финансированию и возможностям.

Мы, Великобритания, готовы сотрудничать с ЕС в предоставлении финансовой поддержки, основываясь на стоимости обездвиженных активов. Это лучший способ показать Путину, что он должен вести переговоры, а не пытаться переждать

- сказал Стармер.

Он добавил, что партнеры должны продолжать поддерживать оборону Украины, которая «бесстрашно держится».

«И это линия их суверенитета и их обороны. Но это также и наша линия, потому что речь идет о европейской свободе, наших ценностях и нашей безопасности», - резюмировал глава британского правительства.

Напомним

Европрезидент Урсула фон дер Ляйен сообщила о существенном прогрессе в переговорах Коалиции желающих по устойчивому миру в Украине. Она подчеркнула важность трансатлантического сотрудничества и продолжения поддержки Украины, включая использование замороженных российских активов.

Макрон анонсировал решение по замороженным российским активам в ближайшие дни25.11.25, 20:36 • 2402 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости МираФинансы
Санкции
Военное положение
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Владимир Путин
Кир Стармер
Европейский Союз
Великобритания
Урсула фон дер Ляйен
Украина