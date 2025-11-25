Великобритания и ЕС готовы предоставить Украине финансовую помощь за счет замороженных активов РФ - Стармер

Великобритания вместе с Европейским Союзом готовы двигаться вместе в направлении предоставления финансовой поддержки Украине на основе замороженных активов России. Об этом во время онлайн-заседания «Коалиции решительных» заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, даже во время работы над достижением мира нельзя ослаблять поддержку Украины, и это требует срочных решений по финансированию и возможностям.

Мы, Великобритания, готовы сотрудничать с ЕС в предоставлении финансовой поддержки, основываясь на стоимости обездвиженных активов. Это лучший способ показать Путину, что он должен вести переговоры, а не пытаться переждать - сказал Стармер.

Он добавил, что партнеры должны продолжать поддерживать оборону Украины, которая «бесстрашно держится».

«И это линия их суверенитета и их обороны. Но это также и наша линия, потому что речь идет о европейской свободе, наших ценностях и нашей безопасности», - резюмировал глава британского правительства.

Напомним

Европрезидент Урсула фон дер Ляйен сообщила о существенном прогрессе в переговорах Коалиции желающих по устойчивому миру в Украине. Она подчеркнула важность трансатлантического сотрудничества и продолжения поддержки Украины, включая использование замороженных российских активов.

