Прем'єр Більгії підтвердив зустріч із Мерцом у п'ятницю щодо репараційного кредиту Україні, але є нюанс - Reuters

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що сподівається на "плідну дискусію" з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у п'ятницю стосовно плану ЄС щодо використання заморожених російських активів для підтримки України. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Видання вказує, що Європейська комісія, виконавчий орган Європейського Союзу, запропонувала "репараційний кредит" з використанням російських державних активів, заморожених в ЄС після вторгнення росії. Однак Бельгія, яка володіє більшістю активів, висловила різні правові занепокоєння. Мерц висловив підтримку плану, але також заявив, що ризики повинні нести всі країни ЄС, а не лише Бельгія.

Я сподіваюся, що це буде плідна розмова, і що ми знайдемо рішення, яке потім зможемо представити Європі протягом наступних двох тижнів

Зазначається, що Єврокомісія сподівається отримати тверді зобов'язання від держав-членів на саміті лідерів ЄС 18 грудня. При цьому де Вевер сказав, що його не змусять підтримати план.

Я все ще можу визначити свою власну позицію, навіть якщо є великі, сильні сусіди, яких я дуже люблю та політично поважаю, які можуть попросити мене зробити щось інакше. У мене є лише один обов'язок: це інтереси бельгійських платників податків