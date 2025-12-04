Прем'єр Більгії підтвердив зустріч із Мерцом у п'ятницю щодо репараційного кредиту Україні, але є нюанс - Reuters
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер проведе переговори з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем щодо використання заморожених російських активів для підтримки України. Бельгія висловлює занепокоєння щодо правових аспектів та потенційних ризиків для своїх платників податків.
Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що сподівається на "плідну дискусію" з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у п'ятницю стосовно плану ЄС щодо використання заморожених російських активів для підтримки України. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
Деталі
Видання вказує, що Європейська комісія, виконавчий орган Європейського Союзу, запропонувала "репараційний кредит" з використанням російських державних активів, заморожених в ЄС після вторгнення росії. Однак Бельгія, яка володіє більшістю активів, висловила різні правові занепокоєння. Мерц висловив підтримку плану, але також заявив, що ризики повинні нести всі країни ЄС, а не лише Бельгія.
Я сподіваюся, що це буде плідна розмова, і що ми знайдемо рішення, яке потім зможемо представити Європі протягом наступних двох тижнів
Зазначається, що Єврокомісія сподівається отримати тверді зобов'язання від держав-членів на саміті лідерів ЄС 18 грудня. При цьому де Вевер сказав, що його не змусять підтримати план.
Я все ще можу визначити свою власну позицію, навіть якщо є великі, сильні сусіди, яких я дуже люблю та політично поважаю, які можуть попросити мене зробити щось інакше. У мене є лише один обов'язок: це інтереси бельгійських платників податків
ЗМІ додає, що у листі дп президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн минулого місяця де Вевер висловив стурбованість щодо потенційної помсти росії та перспективи фінансових претензій до Бельгії та Euroclear, фінансової установи, де зберігаються активи.
Нагадаємо
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц скасував поїздку в Осло і прибуде до Брюсселя в п'ятницю на приватну вечерю, щоб переконати керівництво Бельгії підтримати "репараційний кредит" Україні обсягом 165 мільярдів євро, використовуючи грошову вартість заморожених російських державних активів, що знаходяться на бельгійській землі.
Фон дер Ляєн: "майже всі" занепокоєння Бельгії у разі "репараційного кредиту" для України враховано03.12.25, 15:36 • 2746 переглядiв