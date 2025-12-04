Премьер Бельгии подтвердил встречу с Мерцем в пятницу по репарационному кредиту Украине, но есть нюанс - Reuters

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что надеется на «плодотворную дискуссию» с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в пятницу относительно плана ЕС по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Издание указывает, что Европейская комиссия, исполнительный орган Европейского Союза, предложила «репарационный кредит» с использованием российских государственных активов, замороженных в ЕС после вторжения России. Однако Бельгия, которая владеет большинством активов, выразила различные правовые опасения. Мерц выразил поддержку плану, но также заявил, что риски должны нести все страны ЕС, а не только Бельгия.

Я надеюсь, что это будет плодотворный разговор, и что мы найдем решение, которое затем сможем представить Европе в течение следующих двух недель – сказал де Вевер.

Отмечается, что Еврокомиссия надеется получить твердые обязательства от государств-членов на саммите лидеров ЕС 18 декабря. При этом де Вевер сказал, что его не заставят поддержать план.

Я все еще могу определить свою собственную позицию, даже если есть большие, сильные соседи, которых я очень люблю и политически уважаю, которые могут попросить меня сделать что-то иначе. У меня есть только одна обязанность: это интересы бельгийских налогоплательщиков - подчеркнул политик.

СМИ добавляет, что в письме к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен в прошлом месяце де Вевер выразил обеспокоенность по поводу потенциальной мести России и перспективы финансовых претензий к Бельгии и Euroclear, финансовому учреждению, где хранятся активы.

Напомним

Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил поездку в Осло и прибудет в Брюссель в пятницу на частный ужин, чтобы убедить руководство Бельгии поддержать «репарационный кредит» Украине объемом 165 миллиардов евро, используя денежную стоимость замороженных российских государственных активов, находящихся на бельгийской земле.

