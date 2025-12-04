Премьер Бельгии подтвердил встречу с Мерцем в пятницу по репарационному кредиту Украине, но есть нюанс - Reuters

$42.200.13
49.230.04
ukenru
20:25 • 1948 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
19:56 • 3912 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
16:56 • 10881 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 21590 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 20671 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 34497 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 20421 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 20840 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 21080 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 29387 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
98%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Столкновения в санатории "Жовтень" под Киевом: при чем здесь бизнесмен Кауфман4 декабря, 11:36 • 16952 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 26269 просмотра
Макрон предупредил, что США могут «предать» Украину — СМИ обнародовали утечку разговора лидеров ЕС4 декабря, 12:47 • 13860 просмотра
"После Николая": в Укрэнерго дали прогноз по сокращению отключений4 декабря, 13:45 • 11636 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 11376 просмотра
публикации
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 21594 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 26312 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 34498 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 42146 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 68368 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Владимир Зеленский
Башар Асад
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Израиль
Чернигов
Реклама
УНН Lite
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 11414 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 25412 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 26946 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 71771 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 74547 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Фильм
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"

Премьер Бельгии подтвердил встречу с Мерцем в пятницу по репарационному кредиту Украине, но есть нюанс - Reuters

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер проведет переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины. Бельгия выражает обеспокоенность по поводу правовых аспектов и потенциальных рисков для своих налогоплательщиков.

Премьер Бельгии подтвердил встречу с Мерцем в пятницу по репарационному кредиту Украине, но есть нюанс - Reuters

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что надеется на «плодотворную дискуссию» с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в пятницу относительно плана ЕС по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

Издание указывает, что Европейская комиссия, исполнительный орган Европейского Союза, предложила «репарационный кредит» с использованием российских государственных активов, замороженных в ЕС после вторжения России. Однако Бельгия, которая владеет большинством активов, выразила различные правовые опасения. Мерц выразил поддержку плану, но также заявил, что риски должны нести все страны ЕС, а не только Бельгия.

Я надеюсь, что это будет плодотворный разговор, и что мы найдем решение, которое затем сможем представить Европе в течение следующих двух недель

– сказал де Вевер.

Отмечается, что Еврокомиссия надеется получить твердые обязательства от государств-членов на саммите лидеров ЕС 18 декабря. При этом де Вевер сказал, что его не заставят поддержать план.

Я все еще могу определить свою собственную позицию, даже если есть большие, сильные соседи, которых я очень люблю и политически уважаю, которые могут попросить меня сделать что-то иначе. У меня есть только одна обязанность: это интересы бельгийских налогоплательщиков

- подчеркнул политик.

СМИ добавляет, что в письме к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен в прошлом месяце де Вевер выразил обеспокоенность по поводу потенциальной мести России и перспективы финансовых претензий к Бельгии и Euroclear, финансовому учреждению, где хранятся активы.

Напомним

Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил поездку в Осло и прибудет в Брюссель в пятницу на частный ужин, чтобы убедить руководство Бельгии поддержать «репарационный кредит» Украине объемом 165 миллиардов евро, используя денежную стоимость замороженных российских государственных активов, находящихся на бельгийской земле.

Фон дер Ляйен: "почти все" опасения Бельгии в случае "репарационного кредита" для Украины учтены03.12.25, 15:36 • 2746 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Барт Де Вевер
Euroclear
Европейская комиссия
Фридрих Мерц
Европейский Союз
Брюссель
Бельгия
Германия
Урсула фон дер Ляйен
Украина