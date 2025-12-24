Графіки не діють: Укренерго підтвердило аварійні відключення світла в кількох областях
Київ • УНН
В Укренерго підтвердили запровадження аварійних відключень електроенергії в кількох областях через наслідки російських атак. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення наразі не діють.
У кількох регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії. Причина посилення заходів обмеження - наслідки російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури
Як зазначається, "попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють". "Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", - ідеться у повідомленні.
"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергоситемі", - наголосили в Укренерго.
Українців закликали: "Якщо зараз у вас є електроенергія - будь ласка, споживайте її ощадливо".
