Уряд рф заморожує будівництво залізниці в Арктиці на понад 10 млрд доларів: стали відомі причини
Київ • УНН
Влада рф розглядає можливість відстрочки будівництва залізниці в Арктиці вартістю понад 10 млрд доларів через невизначеність джерел фінансування. Проєкт Північного широтного ходу, що передбачає з'єднання залізниць та будівництво мосту, може бути відкладений на три роки.
Уряд країни-агресора хоче заморозити будівництво залізниці в Арктиці вартістю 800 млрд рублів, що становить понад 10 млрд доларів США. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".
Деталі
У російському уряді обговорюється можливість відстрочки концесійної угоди щодо будівництва Північного широтного ходу, оскільки джерела фінансування для проекту не визначені.
Початок будівництва хочуть відкласти на три роки. Північний широтний хід передбачає з'єднання північної та свердловської залізниць за рахунок будівництва 700-кілометрової перемички між салехардом і надимом, а також моста через річку об, яка протікає по західній частині сибіру і впадає в карське море.
Будівництво даного широтного ходу дозволило б з'єднати сировинні родовища ямалу із залізничною інфраструктурою, а також забезпечити вихід до Північного морського шляху. Ймовірною причиною відстрочки будівництва може бути негативний вплив санкцій на російську економіку через повномасштабне вторгнення на територію України.
Крім того, зростання залізничних тарифів і негативний фінансовий стан російської залізниці робить будівництво даного шляху недоцільним, йдеться в публікації.
Нагадаємо
За даними The Washington Post, позиція росії наразі слабша, ніж будь-коли, оскільки кремль витратив більшу частину своїх грошових резервів і позикових коштів на війну проти України. Наступного року не виключена економічна криза через жорсткі нові санкції проти російського нафтового сектору.