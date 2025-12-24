Уряд рф заморожує будівництво залізниці в Арктиці на понад 10 млрд доларів: стали відомі причини

$42.100.05
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
08:22 • 8366 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 26359 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 43581 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 58114 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 65465 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 40736 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 49967 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 22111 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 19293 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Нарощування військової потужності Китаєм робить США вразливими - Пентагон24 грудня, 01:46 • 12711 перегляди
США запровадили візові обмеження проти п'ятьох осіб за тиск на свободу слова24 грудня, 02:54 • 5516 перегляди
Дрони атакували завод синтетичного каучуку в тульській області рфVideo24 грудня, 04:30 • 17452 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo06:59 • 7948 перегляди
Кількість росіян, які підтримують війну, впала до історичного мінімуму - начальник ЦПД Коваленко07:35 • 11400 перегляди
Публікації
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 58117 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 35792 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 65467 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 49969 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 104205 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Андрій Пишний
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Китай
Сумська область
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo06:59 • 8080 перегляди
Довгоочікуване повернення: Marvel презентувала перший трейлер фільму "Месники: Судний день"Video23 грудня, 20:27 • 2668 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 30544 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 27981 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 31118 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The New York Times
Фільм

Уряд рф заморожує будівництво залізниці в Арктиці на понад 10 млрд доларів: стали відомі причини

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Влада рф розглядає можливість відстрочки будівництва залізниці в Арктиці вартістю понад 10 млрд доларів через невизначеність джерел фінансування. Проєкт Північного широтного ходу, що передбачає з'єднання залізниць та будівництво мосту, може бути відкладений на три роки.

Уряд рф заморожує будівництво залізниці в Арктиці на понад 10 млрд доларів: стали відомі причини

Уряд країни-агресора хоче заморозити будівництво залізниці в Арктиці вартістю 800 млрд рублів, що становить понад 10 млрд доларів США. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".

У російському уряді обговорюється можливість відстрочки концесійної угоди щодо будівництва Північного широтного ходу, оскільки джерела фінансування для проекту не визначені.

Початок будівництва хочуть відкласти на три роки. Північний широтний хід  передбачає з'єднання північної та свердловської залізниць за рахунок будівництва 700-кілометрової перемички між салехардом і надимом, а також моста через річку об, яка протікає по західній частині сибіру і впадає в карське море.

Будівництво даного широтного ходу дозволило б з'єднати сировинні родовища ямалу із залізничною інфраструктурою, а також забезпечити вихід до Північного морського шляху. Ймовірною причиною відстрочки будівництва може бути негативний вплив санкцій на російську економіку через повномасштабне вторгнення на територію України.

Крім того, зростання залізничних тарифів і негативний фінансовий стан російської залізниці робить будівництво даного шляху недоцільним, йдеться в публікації.

За даними The Washington Post, позиція росії наразі слабша, ніж будь-коли, оскільки кремль витратив більшу частину своїх грошових резервів і позикових коштів на війну проти України. Наступного року не виключена економічна криза через жорсткі нові санкції проти російського нафтового сектору.

Євген Устименко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Енергетика
Війна в Україні
The Washington Post
Арктика
Україна