Економіка рф виснажена війною, 2026 рік стане критичним - WP

Попри заяви президента США Дональда Трампа про те що росія має перевагу у війні проти України, економісти кажуть, що позиція країни слабша, ніж будь-коли, оскільки кремль витратив більшу частину грошових резервів і позикових коштів, які підживлювали його воєнні витрати, і попереду ще більші проблеми. Про це пише The Washington Post, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що перспективи рф лише погіршаться, оскільки жорсткі нові санкції проти нафтового сектору росії посилять дефіцит коштів, що може призвести до банківської кризи наступного року, навіть якщо російський диктатор володимир путін дотримуватиметься жорсткої позиції в переговорах щодо припинення війни.

Банківська криза можлива. … Криза неплатежів можлива. Я не хочу думати про продовження війни чи ескалацію - цитує видання неназваного російського чиновника.

Автори вказують, що нові санкції, запроваджені Міністерством фінансів США у жовтні проти двох найбільших російських нафтових гігантів, "роснефті" та "лукойлу", посилюють тиск на бюджет та енергетичний сектор, оскільки москва змушена погоджуватися на дедалі більші знижки – понад 20 доларів за барель нафти.

Нафтогазова промисловість сповзає в кризу, і останні санкції прискорять це – сказав Крейг Кеннеді із Центру російських та євразійських досліджень Девіса Гарвардського університету.

Водночас видання вказує, що попри зростання фінансових проблем, більшість представників російської еліти не очікують масових соціальних протестів чи суттєвого впливу економічної кризи на політичні рішення кремля. При цьому, як визнають навіть близькі до влади експерти, 2026 рік може стати для рф першим по-справжньому важким роком війни з економічної точки зору.

Нагадаємо

За даними Служби зовнішньої розвідки України, військові видатки рф за 9 місяців 2025 року сягнули 11,8 трлн рублів, що вчетверо більше, ніж у 2021 році. Війна коштує 43,4 млрд рублів на день, поглинаючи 44% федеральних податків.

Економічні труднощі росії не змусять путіна сісти за стіл переговорів - CNN