Экономика РФ истощена войной, 2026 год станет критическим - WP

$42.250.09
49.470.12
ukenru
19:00 • 5852 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 13509 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 27075 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 20991 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08 • 22106 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
22 декабря, 13:06 • 22912 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 21398 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 20667 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39 • 17975 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
22 декабря, 10:33 • 13700 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Автоматы по почте и "деньги в книге": разоблачен межрегиональный канал нелегальной торговли оружиемPhoto22 декабря, 13:00 • 9570 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в рф, склада боеприпасов и места запуска "шахедов" оккупантов22 декабря, 13:13 • 19370 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 12213 просмотра
Буданов назвал главную неудачу Украины во время войны22 декабря, 14:37 • 12171 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка17:50 • 5414 просмотра
публикации
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 27071 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий22 декабря, 11:19 • 33875 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 64381 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 86367 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 121063 просмотра
УНН Lite
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка17:50 • 5464 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 12250 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 35858 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 33308 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 35308 просмотра
Экономика РФ истощена войной, 2026 год станет критическим - WP

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Экономисты заявляют, что позиция России слабее, чем когда-либо, поскольку Кремль потратил большую часть своих денежных резервов и заемных средств. Жесткие новые санкции против нефтяного сектора РФ могут привести к экономическому кризису в следующем году.

Экономика РФ истощена войной, 2026 год станет критическим - WP

Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о том, что Россия имеет преимущество в войне против Украины, экономисты говорят, что позиция страны слабее, чем когда-либо, поскольку Кремль потратил большую часть денежных резервов и заемных средств, которые подпитывали его военные расходы, и впереди еще большие проблемы. Об этом пишет The Washington Post, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что перспективы РФ только ухудшатся, поскольку жесткие новые санкции против нефтяного сектора России усилят дефицит средств, что может привести к банковскому кризису в следующем году, даже если российский диктатор Владимир Путин будет придерживаться жесткой позиции в переговорах по прекращению войны.

Банковский кризис возможен. … Кризис неплатежей возможен. Я не хочу думать о продолжении войны или эскалации

- цитирует издание неназванного российского чиновника.

Авторы указывают, что новые санкции, введенные Министерством финансов США в октябре против двух крупнейших российских нефтяных гигантов, "Роснефти" и "Лукойла", усиливают давление на бюджет и энергетический сектор, поскольку Москва вынуждена соглашаться на все большие скидки – более 20 долларов за баррель нефти.

Нефтегазовая промышленность сползает в кризис, и последние санкции ускорят это

– сказал Крейг Кеннеди из Центра российских и евразийских исследований Дэвиса Гарвардского университета.

В то же время издание указывает, что, несмотря на растущие финансовые проблемы, большинство представителей российской элиты не ожидают массовых социальных протестов или существенного влияния экономического кризиса на политические решения Кремля. При этом, как признают даже близкие к власти эксперты, 2026 год может стать для РФ первым по-настоящему тяжелым годом войны с экономической точки зрения.

Напомним

По данным Службы внешней разведки Украины, военные расходы РФ за 9 месяцев 2025 года достигли 11,8 трлн рублей, что в четыре раза больше, чем в 2021 году. Война стоит 43,4 млрд рублей в день, поглощая 44% федеральных налогов.

Экономические трудности России не заставят Путина сесть за стол переговоров - CNN21.12.25, 08:29 • 4194 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Владимир Путин
The Washington Post
Украина