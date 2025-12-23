Экономика РФ истощена войной, 2026 год станет критическим - WP

Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о том, что Россия имеет преимущество в войне против Украины, экономисты говорят, что позиция страны слабее, чем когда-либо, поскольку Кремль потратил большую часть денежных резервов и заемных средств, которые подпитывали его военные расходы, и впереди еще большие проблемы. Об этом пишет The Washington Post, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что перспективы РФ только ухудшатся, поскольку жесткие новые санкции против нефтяного сектора России усилят дефицит средств, что может привести к банковскому кризису в следующем году, даже если российский диктатор Владимир Путин будет придерживаться жесткой позиции в переговорах по прекращению войны.

Банковский кризис возможен. … Кризис неплатежей возможен. Я не хочу думать о продолжении войны или эскалации - цитирует издание неназванного российского чиновника.

Авторы указывают, что новые санкции, введенные Министерством финансов США в октябре против двух крупнейших российских нефтяных гигантов, "Роснефти" и "Лукойла", усиливают давление на бюджет и энергетический сектор, поскольку Москва вынуждена соглашаться на все большие скидки – более 20 долларов за баррель нефти.

Нефтегазовая промышленность сползает в кризис, и последние санкции ускорят это – сказал Крейг Кеннеди из Центра российских и евразийских исследований Дэвиса Гарвардского университета.

В то же время издание указывает, что, несмотря на растущие финансовые проблемы, большинство представителей российской элиты не ожидают массовых социальных протестов или существенного влияния экономического кризиса на политические решения Кремля. При этом, как признают даже близкие к власти эксперты, 2026 год может стать для РФ первым по-настоящему тяжелым годом войны с экономической точки зрения.

Напомним

По данным Службы внешней разведки Украины, военные расходы РФ за 9 месяцев 2025 года достигли 11,8 трлн рублей, что в четыре раза больше, чем в 2021 году. Война стоит 43,4 млрд рублей в день, поглощая 44% федеральных налогов.

