Экономические трудности России не заставят Путина сесть за стол переговоров - CNN

Экономика РФ переживает трудности, но это не приведет российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров еще много лет. Об этом говорится в материале CNN, сообщает УНН.

Отмечается, что в этом году российская экономика сталкивается с растущими трудностями: неконтролируемой инфляцией, растущим дефицитом бюджета – отчасти из-за огромных военных расходов – и сокращением доходов от нефти и природного газа.

Экономический рост также резко замедлился. Но вряд ли назревающая экономическая буря в ближайшее время приведет президента Владимира Путина к столу переговоров, чтобы положить конец войне в Украине - прогнозируют авторы.

По словам собеседников СМИ из аналитических кругов, кремль может выдерживать это еще много лет при нынешних темпах боевых действий и с учетом существующих западных санкций.

Если посмотреть на саму экономику, она не будет той последней каплей, которая сломает спину верблюду. Это не катастрофично. Это можно контролировать – сказала старший научный сотрудник по вопросам России и Евразии в Центре стратегических и международных исследований Мария Снегова.

В свою очередь Ричард Коннолли из Королевского объединенного института служб считает, что война на истощение может продолжаться еще дольше, поскольку способность кремля вести войну "не ограничена никакими экономическими границами", учитывая то, что западные санкции не причинили достаточной боли российской экономике, ориентированной на энергетику, чтобы изменить планы москвы по войне.

"Пока россия добывает нефть и продает ее по достаточно приемлемой цене, у них достаточно денег, чтобы просто жить дальше. Я не говорю, что для них это действительно радужная картина, но у них достаточно денег, чтобы экономика не была фактором в расчетах Путина, когда он думает о войне", - добавил эксперт.

По данным Службы внешней разведки Украины, военные расходы РФ за 9 месяцев 2025 года достигли 11,8 трлн рублей, что в четыре раза больше, чем в 2021 году. Война стоит 43,4 млрд рублей в день, поглощая 44% федеральных налогов.

