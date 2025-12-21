Экономические трудности России не заставят Путина сесть за стол переговоров - CNN

$42.340.00
49.590.00
ukenru
20 декабря, 17:28 • 16028 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 35559 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 36830 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 27047 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 25964 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 30629 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 34260 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 26124 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 25284 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 20557 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
1.5м/с
88%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Орбан сравнил Каю Каллас с Гитлером и Наполеоном20 декабря, 21:00 • 10790 просмотра
Задержки зарплат на фоне «военного» роста экономики: в РФ десятки тысяч семей остаются без доходов – разведка20 декабря, 21:31 • 5460 просмотра
Зеленский: Украина не должна искать альтернативу США, чтобы заставить РФ закончить войну21 декабря, 00:05 • 3980 просмотра
Посланник путина раскрыл детали переговоров между РФ и США в МайамиVideo01:11 • 11798 просмотра
"Ложь и пропаганда": в разведке США прокомментировали информацию СМИ о планах путина захватить всю Украину и часть Европы01:44 • 7014 просмотра
публикации
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 21481 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 36852 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 91711 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 65420 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 73482 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Эмманюэль Макрон
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Одесса
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 7906 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 10579 просмотра
Мост в Маяках Одесской области получил более 5 вражеских ударов, проезд невозможен - вице-премьер20 декабря, 16:09 • 26129 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 22566 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 35691 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Forbes
The New York Times
Хранитель

Экономические трудности России не заставят Путина сесть за стол переговоров - CNN

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Российская экономика сталкивается с растущими трудностями, включая инфляцию и сокращение доходов, но это не приведет Путина к переговорам. Эксперты считают, что Кремль может выдерживать текущий темп боевых действий еще много лет, поскольку экономика РФ не является критическим фактором для прекращения войны.

Экономические трудности России не заставят Путина сесть за стол переговоров - CNN

Экономика РФ переживает трудности, но это не приведет российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров еще много лет. Об этом говорится в материале CNN, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что в этом году российская экономика сталкивается с растущими трудностями: неконтролируемой инфляцией, растущим дефицитом бюджета – отчасти из-за огромных военных расходов – и сокращением доходов от нефти и природного газа.

Экономический рост также резко замедлился. Но вряд ли назревающая экономическая буря в ближайшее время приведет президента Владимира Путина к столу переговоров, чтобы положить конец войне в Украине

- прогнозируют авторы.

По словам собеседников СМИ из аналитических кругов, кремль может выдерживать это еще много лет при нынешних темпах боевых действий и с учетом существующих западных санкций.

Если посмотреть на саму экономику, она не будет той последней каплей, которая сломает спину верблюду. Это не катастрофично. Это можно контролировать

– сказала старший научный сотрудник по вопросам России и Евразии в Центре стратегических и международных исследований Мария Снегова.

ISW: путин лживо пытается изобразить экономику РФ способной поддерживать затяжную войну09.12.25, 07:44 • 4418 просмотров

В свою очередь Ричард Коннолли из Королевского объединенного института служб считает, что война на истощение может продолжаться еще дольше, поскольку способность кремля вести войну "не ограничена никакими экономическими границами", учитывая то, что западные санкции не причинили достаточной боли российской экономике, ориентированной на энергетику, чтобы изменить планы москвы по войне.

"Пока россия добывает нефть и продает ее по достаточно приемлемой цене, у них достаточно денег, чтобы просто жить дальше. Я не говорю, что для них это действительно радужная картина, но у них достаточно денег, чтобы экономика не была фактором в расчетах Путина, когда он думает о войне", - добавил эксперт.

Напомним

По данным Службы внешней разведки Украины, военные расходы РФ за 9 месяцев 2025 года достигли 11,8 трлн рублей, что в четыре раза больше, чем в 2021 году. Война стоит 43,4 млрд рублей в день, поглощая 44% федеральных налогов.

Задержки зарплат на фоне «военного» роста экономики: в РФ десятки тысяч семей остаются без доходов – разведка20.12.25, 23:31 • 5584 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитика
Санкции
Война в Украине
Владимир Путин
Служба внешней разведки Украины
Украина