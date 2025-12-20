$42.340.00
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Задержки зарплат на фоне «военного» роста экономики: в РФ десятки тысяч семей остаются без доходов – разведка

Киев • УНН

 • 282 просмотра

Количество обращений граждан о нарушениях трудовых прав в России превысило 70 тысяч, что на 50% больше, чем в прошлом году. Задолженность по зарплате достигла 2,2 млрд рублей, что является максимальным уровнем с августа 2020 года.

Задержки зарплат на фоне «военного» роста экономики: в РФ десятки тысяч семей остаются без доходов – разведка

В конце года российская экономика демонстрирует признаки системной напряженности, что отражается в резком росте жалоб граждан на нарушения трудовых прав. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВР), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что, по данным Роструда, количество обращений на начало декабря превысило 70 тысяч, что в полтора раза больше, чем в прошлом году, при этом наибольший прирост зафиксирован в категории жалоб на задержки зарплат – более 26 тысяч случаев, что на 60 % больше, чем год назад. Параллельно на 33 % возросло количество заявлений о незаконных увольнениях.

Задолженность по выплате заработной платы стала одной из ключевых тенденций года. На конец октября суммарные долги достигли 2,2 млрд рублей, увеличившись за месяц почти на 11 %. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель вырос втрое, что стало максимальным уровнем с августа 2020-го

- говорится в сообщении.

Прибыльность компаний стремительно тает: экономика ha входит в опасную фазу - разведка28.11.25, 15:35 • 3901 просмотр

Указывается, что, несмотря на официальные отчеты Росстата об экономическом росте, его структура свидетельствует о критической зависимости от военно-промышленного комплекса: так, две трети прироста ВВП в этом году обеспечил сектор оборонного производства, который работает в трехсменном режиме. В третьем квартале из 0,6 % роста экономики 0,4 процентного пункта пришлось на "госуправление и обеспечение безопасности". Доля ВПК в новом ВВП выросла почти втрое по сравнению с прошлым годом: тогда он обеспечивал лишь 1 пункт из 4,3 % прироста.

В то же время корпоративные прибыли за три квартала 2025 года сократились на 7,7 %. Это усиливает риски несвоевременных выплат зарплат, что влечет за собой рост кредитной задолженности, проблемы в банковском секторе и угрозу более масштабного экономического кризиса. На 1 декабря сумма неоплаченных рассрочек за новостройки достигла 1,5 трлн рублей, что составляет 17 % от заключенных договоров

- констатируют в СВР.

Там добавляют, что такая динамика подчеркивает, что формальный рост ВВП в России все больше базируется на военных расходах, тогда как социально-экономические показатели демонстрируют углубление кризиса.

Напомним

По данным СВР, военные расходы РФ за 9 месяцев 2025 года достигли 11,8 трлн рублей, что в четыре раза больше, чем в 2021 году. Война стоит 43,4 млрд рублей в день, поглощая 44% федеральных налогов.

ISW: путин лживо пытается изобразить экономику РФ способной поддерживать затяжную войну09.12.25, 07:44 • 4397 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
Война в Украине
Служба внешней разведки Украины