Трамп распространил пост о том, что Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу россии, чтобы не потерять больше

Президент США Дональд Трамп сделал репост в соцсетях сообщения, в котором говорится, что Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу россии, чтобы не потерять еще больше, пишет УНН со ссылкой на Truth Social.

Детали

Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу россии, иначе чем дольше будет продолжаться война, тем больше земли они потеряют - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН писал, что госсекретарь Марко Рубио заявил, что единственным путем завершения войны является достижение мирного соглашения, на которое согласятся Украина и россия. Также сообщалось о договоренностях по гарантиям безопасности на саммите с путиным на Аляске.