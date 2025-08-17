Трамп распространил пост о том, что Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу россии, чтобы не потерять больше

$41.450.00
48.440.00
ukenru
Эксклюзив
10:14 • 12998 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 25309 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 108911 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 71927 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 73171 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 63303 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 52590 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 247256 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 214116 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 168535 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
5.1м/с
40%
745мм
Популярные новости
The Telegraph: Трамп и Путин предлагают Украине «ужасную» сделку, но лучшей может не быть17 августа, 05:28 • 10402 просмотра
Активное долголетие: новая стратегия Украины меняет отношение к пожилым людям17 августа, 07:14 • 5894 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 10250 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети11:21 • 4646 просмотра
Украинский FPV-дрон уничтожил новейший российский танк Т-90М "Прорыв"Video12:37 • 5128 просмотра
публикации
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 25309 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 355855 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 308274 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 311844 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 318739 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ребенок
Стив Уиткофф
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Донецкая область
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети11:21 • 4764 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 10311 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 52563 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 43477 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 179123 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Бильд
Truth Social
T-90

Трамп распространил пост о том, что Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу россии, чтобы не потерять больше

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Дональд Трамп репостнул в соцсетях сообщение о том, что Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу россии. В противном случае, чем дольше будет продолжаться война, тем больше земли будет потеряно.

Трамп распространил пост о том, что Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу россии, чтобы не потерять больше

Президент США Дональд Трамп сделал репост в соцсетях сообщения, в котором говорится, что Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу россии, чтобы не потерять еще больше, пишет УНН со ссылкой на Truth Social.

Детали

Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу россии, иначе чем дольше будет продолжаться война, тем больше земли они потеряют

- говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН писал, что госсекретарь Марко Рубио заявил, что единственным путем завершения войны является достижение мирного соглашения, на которое согласятся Украина и россия. Также сообщалось о договоренностях по гарантиям безопасности на саммите с путиным на Аляске.

Алена Уткина

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Truth Social
Марко Рубио
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина