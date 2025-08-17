Трамп распространил пост о том, что Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу россии, чтобы не потерять больше
Киев • УНН
Дональд Трамп репостнул в соцсетях сообщение о том, что Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу россии. В противном случае, чем дольше будет продолжаться война, тем больше земли будет потеряно.
Президент США Дональд Трамп сделал репост в соцсетях сообщения, в котором говорится, что Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу россии, чтобы не потерять еще больше, пишет УНН со ссылкой на Truth Social.
Детали
Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу россии, иначе чем дольше будет продолжаться война, тем больше земли они потеряют
Напомним
Ранее УНН писал, что госсекретарь Марко Рубио заявил, что единственным путем завершения войны является достижение мирного соглашения, на которое согласятся Украина и россия. Также сообщалось о договоренностях по гарантиям безопасности на саммите с путиным на Аляске.