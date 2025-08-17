Єдиний шлях до завершення війни - змусити росію погодитися на мир - Рубіо

Попри реакцію суспільства, єдиним шляхом завершити війну є досягнення мирної угоди, на яку погодяться як Україна, так і росія. Про це заявив держсекретар Марко Рубіо пише УНН.

Як би людям це не подобалося, як би не було їм приємно, єдиний спосіб покласти край цій війні - це змусити росіян погодитися - а також українців - але росіян погодитися на мирну угоду