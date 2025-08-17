Єдиний шлях до завершення війни - змусити росію погодитися на мир - Рубіо
Київ • УНН
Держсекретар Марко Рубіо заявив, що єдиним шляхом завершення війни є досягнення мирної угоди, на яку погодяться Україна та росія. Раніше повідомлялося про домовленості щодо гарантій безпеки на саміті з путіним на Алясці.
Попри реакцію суспільства, єдиним шляхом завершити війну є досягнення мирної угоди, на яку погодяться як Україна, так і росія. Про це заявив держсекретар Марко Рубіо пише УНН.
Деталі
Як би людям це не подобалося, як би не було їм приємно, єдиний спосіб покласти край цій війні - це змусити росіян погодитися - а також українців - але росіян погодитися на мирну угоду
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що спеціальний посланник президента США Стів Віткофф заявив, що на історичному саміті з президентом росії володимиром путіним на Алясці досягнуто домовленостей щодо надійних гарантій безпеки. Ці домовленості можуть кардинально вплинути на ситуацію.