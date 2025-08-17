Віткофф про саміт із путіним на Алясці: "домовилися про гарантії безпеки, що змінюють ситуацію"

$41.450.00
Ексклюзив
10:14 • 11215 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 20656 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 106082 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 69900 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 71430 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 62533 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 52133 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 247023 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 213923 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 168386 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 20656 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 354157 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 306852 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 310490 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 317416 перегляди
Віткофф про саміт із путіним на Алясці: "домовилися про гарантії безпеки, що змінюють ситуацію"

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф заявив, що на історичному саміті з президентом росії володимиром путіним на Алясці досягнуто домовленостей щодо надійних гарантій безпеки. Ці домовленості можуть кардинально вплинути на ситуацію.

Віткофф про саміт із путіним на Алясці: "домовилися про гарантії безпеки, що змінюють ситуацію"

Стів Віткофф заявив, що на історичному саміті з президентом росії володимиром путіним на Алясці сторони досягли домовленостей щодо надійних гарантій безпеки, які можуть кардинально вплинути на ситуацію, пише УНН.

Деталі

Ми домовилися про надійні гарантії безпеки, які я б назвав такими, що змінюють ситуацію

- сказав спеціальний посланник президента США.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Президент Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України полягають у сильній армії та її фінансуванні. Він назвав слова путіна про готовність надати гарантії лише риторикою.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Стів Віткофф
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна