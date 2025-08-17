Віткофф про саміт із путіним на Алясці: "домовилися про гарантії безпеки, що змінюють ситуацію"
Київ • УНН
Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф заявив, що на історичному саміті з президентом росії володимиром путіним на Алясці досягнуто домовленостей щодо надійних гарантій безпеки. Ці домовленості можуть кардинально вплинути на ситуацію.
Деталі
Ми домовилися про надійні гарантії безпеки, які я б назвав такими, що змінюють ситуацію
Нагадаємо
