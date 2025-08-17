Зеленський: справжні гарантії безпеки для України дає сильна армія, а не обіцянки путіна

Президент Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України полягають у власній сильній армії, її фінансуванні та зброї, тоді як слова путіна про готовність надати гарантії він назвав лише риторикою. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву Зеленського на брифінгу у Брюсселі.

Деталі

На запитання про те, що на зустрічі із Трампом путін сказав, що набито розуміє, що Україні потрібні гарантії безпеки і які гарантії влаштують Україну, Зеленський відповів наступне:

"Я не знаю про що реально говорили путін і Трамп. Те що Трамп сказав про сигнал про гарантії безпеки - це набагато важливіше ніж думки путіна. Тому що путін не дасть ніяких гарантій безпеки. Гарантії безпеки - це сильна армія, це може дати тільки Україна. Фінансування цієї армії - може дати тільки Європа. Зброя - це може дати наше внутрішнє виробництво, європейське виробництво, але є дефіцитні речі які є тільки у США. Оце я вважаю гарантіями безпеки".

Він також підкреслив, що сигнал "руской сторони" про гарантії безпеки про те, що "вони не будуть нас далі окуповувати". Але, як підкреслив Зеленський, "це поки що просто слова" і треба це обговорювати у форматі тристоронньої зустрічі.

Що стосується Білого дому - я налаштований дуже продуктивно і в гарному сенсі - додав Президент.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя для двосторонньої зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Після цього він візьме участь в онлайн-засіданні лідерів "Коаліції охочих".