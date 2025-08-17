Зеленский: настоящие гарантии безопасности для Украины дает сильная армия, а не обещания путина

$41.450.00
48.440.00
ukenru
Эксклюзив
10:14 • 10648 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 19148 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 105301 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 69312 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 70941 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 62332 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 52024 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 246981 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 213891 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 168354 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3м/с
42%
745мм
Популярные новости
Прогноз погоды: где в Украине будет дождливо в воскресеньеPhoto17 августа, 03:59 • 11223 просмотра
Потери врага: украинские защитники уничтожили 900 оккупантов за сутки - Генштаб17 августа, 04:35 • 7858 просмотра
ISW: Украине нужны международные гарантии безопасности и миротворцы для сдерживания агрессии РФ17 августа, 04:54 • 8484 просмотра
The Telegraph: Трамп и Путин предлагают Украине «ужасную» сделку, но лучшей может не быть17 августа, 05:28 • 7122 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли07:47 • 5764 просмотра
публикации
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 19163 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 353615 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 306370 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 310007 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 316956 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ребенок
Урсула фон дер Ляйен
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Аляска
Канада
Реклама
УНН Lite
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети11:21 • 2730 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли07:47 • 5904 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 51146 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 42744 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 178871 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Фокс Ньюс
T-90
БМ-21 «Град»

Зеленский: настоящие гарантии безопасности для Украины дает сильная армия, а не обещания путина

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Президент Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины заключаются в сильной армии и ее финансировании. Он назвал слова путина о готовности предоставить гарантии лишь риторикой.

Зеленский: настоящие гарантии безопасности для Украины дает сильная армия, а не обещания путина

Президент Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины заключаются в собственной сильной армии, ее финансировании и оружии, тогда как слова путина о готовности предоставить гарантии он назвал лишь риторикой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Зеленского на брифинге в Брюсселе.

Детали

На вопрос о том, что на встрече с Трампом Путин сказал, что понимает, что Украине нужны гарантии безопасности и какие гарантии устроят Украину, Зеленский ответил следующее:

"Я не знаю, о чем реально говорили путин и Трамп. То, что Трамп сказал о сигнале о гарантиях безопасности - это гораздо важнее, чем мысли путина. Потому что Путин не даст никаких гарантий безопасности. Гарантии безопасности - это сильная армия, это может дать только Украина. Финансирование этой армии - может дать только Европа. Оружие - это может дать наше внутреннее производство, европейское производство, но есть дефицитные вещи, которые есть только в США. Вот это я считаю гарантиями безопасности".

Он также подчеркнул, что сигнал "русской стороны" о гарантиях безопасности о том, что "они не будут нас дальше оккупировать". Но, как подчеркнул Зеленский, "это пока что просто слова" и надо это обсуждать в формате трехсторонней встречи.

Что касается Белого дома - я настроен очень продуктивно и в хорошем смысле

- добавил Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель для двусторонней встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. После этого он примет участие в онлайн-заседании лидеров "Коалиции желающих".

Алена Уткина

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Европейская комиссия
Белый дом
Дональд Трамп
Брюссель
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Украина