Зеленский: настоящие гарантии безопасности для Украины дает сильная армия, а не обещания путина

Президент Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины заключаются в собственной сильной армии, ее финансировании и оружии, тогда как слова путина о готовности предоставить гарантии он назвал лишь риторикой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Зеленского на брифинге в Брюсселе.

Детали

На вопрос о том, что на встрече с Трампом Путин сказал, что понимает, что Украине нужны гарантии безопасности и какие гарантии устроят Украину, Зеленский ответил следующее:

"Я не знаю, о чем реально говорили путин и Трамп. То, что Трамп сказал о сигнале о гарантиях безопасности - это гораздо важнее, чем мысли путина. Потому что Путин не даст никаких гарантий безопасности. Гарантии безопасности - это сильная армия, это может дать только Украина. Финансирование этой армии - может дать только Европа. Оружие - это может дать наше внутреннее производство, европейское производство, но есть дефицитные вещи, которые есть только в США. Вот это я считаю гарантиями безопасности".

Он также подчеркнул, что сигнал "русской стороны" о гарантиях безопасности о том, что "они не будут нас дальше оккупировать". Но, как подчеркнул Зеленский, "это пока что просто слова" и надо это обсуждать в формате трехсторонней встречи.

Что касается Белого дома - я настроен очень продуктивно и в хорошем смысле - добавил Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель для двусторонней встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. После этого он примет участие в онлайн-заседании лидеров "Коалиции желающих".