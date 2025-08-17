Президент Зеленський прибув до Брюсселя
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя для двосторонньої зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Після цього він візьме участь в онлайн-засіданні лідерів "Коаліції охочих".
У столиці Бельгії очікується двостороння зустріч Володимира Зеленського із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Передає УНН із посиланням на повідомлення Сергія Никифорова, речника Президента України.
Деталі
Президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя.
Буде двостороння зустріч із президенткою ЄК Урсулою фон дер Ляєн. За підсумками зустрічі запланований їхній преспідхід, приблизно 15:30 за Києвом, лінки на трансляцію дамо.
Після цього Зеленський візьме участь в онлайн засіданні лідерів Коаліції охочих.
Нагадаємо
Лідери "Коаліції охочих" проведуть відеоконференцію в неділю перед візитом Президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Зустріч відбудеться під спільним головуванням Макрона, Мерца та Стармера.