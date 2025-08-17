Президент Зеленский прибыл в Брюссель
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель для двусторонней встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. После этого он примет участие в онлайн-заседании лидеров «Коалиции желающих».
В столице Бельгии ожидается двусторонняя встреча Владимира Зеленского с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Передает УНН со ссылкой на сообщение Сергея Никифорова, пресс-секретаря Президента Украины.
Детали
Президент Владимир Зеленский прибыл в Брюссель.
Будет двусторонняя встреча с президентом ЕК Урсулой фон дер Ляйен. По итогам встречи запланирован их пресс-подход, примерно в 15:30 по Киеву, ссылки на трансляцию дадим.
После этого Зеленский примет участие в онлайн заседании лидеров Коалиции желающих.
Напомним
Лидеры "Коалиции желающих" проведут видеоконференцию в воскресенье перед визитом Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Встреча состоится под совместным председательством Макрона, Мерца и Стармера.