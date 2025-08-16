Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч

Лідери "коаліції охочих" зустрінуться через відеоконференцію в неділю вдень перед візитом Президента України Володимира Зеленського до Вашингтона в понеділок. Про це повідомила в суботу адміністрація президента Франції, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Зустріч проходитиме під спільним головуванням президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, повідомила адміністрація.

Раніше

Президент Франції Еммануель Макрон за підсумками переговорів з лідерами України, США, Європи заявив, що "коаліція охочих" невдовзі збереться на нове засідання, у межах якого партнери України обговорять гарантії безпеки.

Нагадаємо

Лідери Європи зробили заяву, у якій вказали, що "чітко розуміють, що Україна повинна мати залізобетонні гарантії безпеки, щоб ефективно захищати свій суверенітет та територіальну цілісність". "Ми вітаємо заяву Президента Трампа про те, що США готові надати гарантії безпеки. Коаліція охочих готова відігравати активну роль", - ідеться у заяві.