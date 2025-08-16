$41.450.00
13:32 • 2010 перегляди
Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
12:47 • 7406 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
10:46 • 15147 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
09:52 • 20313 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
08:59 • 24053 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 35476 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 178596 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 173645 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 129069 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 118171 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
Теги
Автори
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 269092 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 232868 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 238607 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 249841 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 331105 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Європа
Вашингтон
Fox News
The Times
The Guardian
Безпілотний літальний апарат
Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч

Київ • УНН

 • 2014 перегляди

Лідери "коаліції охочих" проведуть відеоконференцію в неділю перед візитом Президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Зустріч відбудеться під спільним головуванням Макрона, Мерца та Стармера.

Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч

Лідери "коаліції охочих" зустрінуться через відеоконференцію в неділю вдень перед візитом Президента України Володимира Зеленського до Вашингтона в понеділок. Про це повідомила в суботу адміністрація президента Франції, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Зустріч проходитиме під спільним головуванням президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, повідомила адміністрація.

Раніше 

Президент Франції Еммануель Макрон за підсумками переговорів з лідерами України, США, Європи заявив, що "коаліція охочих" невдовзі збереться на нове засідання, у межах якого партнери України обговорять гарантії безпеки.

Нагадаємо

Лідери Європи зробили заяву, у якій вказали, що "чітко розуміють, що Україна повинна мати залізобетонні гарантії безпеки, щоб ефективно захищати свій суверенітет та територіальну цілісність". "Ми вітаємо заяву Президента Трампа про те, що США готові надати гарантії безпеки. Коаліція охочих готова відігравати активну роль", - ідеться у заяві.

Антоніна Туманова

Кір Стармер
The Guardian
Вашингтон
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Франція
Велика Британія
Європа
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна