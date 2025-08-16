Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу

Лидеры «коалиции желающих» встретятся по видеоконференции в воскресенье днем перед визитом Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в понедельник. Об этом сообщила в субботу администрация президента Франции, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Встреча будет проходить под совместным председательством президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, сообщила администрация.

Ранее

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с лидерами Украины, США, Европы заявил, что «коалиция желающих» вскоре соберется на новое заседание, в рамках которого партнеры Украины обсудят гарантии безопасности.

Напомним

Лидеры Европы сделали заявление, в котором указали, что «четко понимают, что Украина должна иметь железобетонные гарантии безопасности, чтобы эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность». «Мы приветствуем заявление Президента Трампа о том, что США готовы предоставить гарантии безопасности. Коалиция желающих готова играть активную роль», - говорится в заявлении.