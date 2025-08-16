$41.450.00
13:32 • 5530 просмотра
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
12:47 • 11131 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
10:46 • 17482 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
09:52 • 22522 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
08:59 • 25858 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 36645 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 183542 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 176527 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 131890 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 120848 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 274061 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 237115 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 242691 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 253628 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 334677 просмотра
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу

Киев • УНН

 • 5552 просмотра

Лидеры "коалиции желающих" проведут видеоконференцию в воскресенье перед визитом Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Встреча состоится под совместным председательством Макрона, Мерца и Стармера.

Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу

Лидеры «коалиции желающих» встретятся по видеоконференции в воскресенье днем перед визитом Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в понедельник. Об этом сообщила в субботу администрация президента Франции, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Встреча будет проходить под совместным председательством президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, сообщила администрация.

Ранее 

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с лидерами Украины, США, Европы заявил, что «коалиция желающих» вскоре соберется на новое заседание, в рамках которого партнеры Украины обсудят гарантии безопасности.

Напомним

Лидеры Европы сделали заявление, в котором указали, что «четко понимают, что Украина должна иметь железобетонные гарантии безопасности, чтобы эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность». «Мы приветствуем заявление Президента Трампа о том, что США готовы предоставить гарантии безопасности. Коалиция желающих готова играть активную роль», - говорится в заявлении.

Антонина Туманова

