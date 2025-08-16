$41.450.00
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
08:59 • 11273 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
07:28 • 22561 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 139378 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 149305 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 107291 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 99048 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 85544 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 126431 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 237134 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки

Київ • УНН

 • 3824 перегляди

Лідери Європи обговорили підсумки зустрічі Трампа з путіним та підтвердили підтримку України. Вони наголосили на необхідності гарантій безпеки для України.

Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки

Лідери Європейського Союзу і Великої Британії зробили спільну заяву за підсумками переговорів за участю Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом про результати його саміту з главою кремля володимиром путіним, зазначивши, що Україні самій ухвалювати рішення щодо своєї території, що готові співпрацювати над проведенням тристороннього саміту за підтримки Європи і що Україна повинна мати залізобетонні гарантії безпеки, пише УНН.

Деталі

"Рано сьогодні вранці Президент Трамп дав нам та Президенту Зеленському звіт про результати його зустрічі з російським президентом на Алясці 15 серпня 2025 року.

Лідери привітали зусилля Президента Трампа, спрямовані на припинення вбивств в Україні, припинення агресивної війни росії та досягнення справедливого та тривалого миру.

Як сказав Президент Трамп: "Немає угоди, поки не буде угоди". Як передбачає Президент Трамп, наступним кроком мають бути подальші переговори, включаючи Президента Зеленського, з яким він зустрінеться найближчим часом.

Ми також готові співпрацювати з Президентом Трампом та Президентом Зеленським над проведенням тристороннього саміту за підтримки Європи.

Ми чітко розуміємо, що Україна повинна мати залізобетонні гарантії безпеки, щоб ефективно захищати свій суверенітет та територіальну цілісність. Ми вітаємо заяву Президента Трампа про те, що США готові надати гарантії безпеки. Коаліція охочих готова відігравати активну роль. Жодних обмежень не повинно бути накладено на збройні сили України чи її співпрацю з третіми країнами. росія не може мати права вето проти шляху України до ЄС та НАТО.

Україні самій ухвалювати рішення щодо своєї території. Міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.

Наша підтримка України продовжуватиметься. Ми сповнені рішучості зробити більше, щоб Україна залишалася сильною, щоб досягти припинення бойових дій та справедливого та тривалого миру.

Доки в Україні тривають вбивства, ми готові підтримувати тиск на росію. Ми продовжуватимемо посилювати санкції та ширші економічні заходи, щоб чинити тиск на воєнну економіку росії, доки не буде встановлено справедливий та тривалий мир.

Україна може розраховувати на нашу непохитну солідарність, працюючи над миром, який захищає життєво важливі інтереси безпеки України та Європи", - ідеться у заяві.

Це заява Президента фон дер Ляєн, Президента Макрона, Прем'єр-міністра Мелоні, Канцлера Мерца, Прем'єр-міністра Стармера, Президента Стубба, Прем'єр-міністра Туска, Президента Кошти.

Трамп у розмові з Зеленським і європейськими лідерами розкрив незмінні вимоги путіна щодо Донбасу - Bloomberg

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
