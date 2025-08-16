Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки

Лідери Європейського Союзу і Великої Британії зробили спільну заяву за підсумками переговорів за участю Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом про результати його саміту з главою кремля володимиром путіним, зазначивши, що Україні самій ухвалювати рішення щодо своєї території, що готові співпрацювати над проведенням тристороннього саміту за підтримки Європи і що Україна повинна мати залізобетонні гарантії безпеки, пише УНН.

Деталі

"Рано сьогодні вранці Президент Трамп дав нам та Президенту Зеленському звіт про результати його зустрічі з російським президентом на Алясці 15 серпня 2025 року.

Лідери привітали зусилля Президента Трампа, спрямовані на припинення вбивств в Україні, припинення агресивної війни росії та досягнення справедливого та тривалого миру.

Як сказав Президент Трамп: "Немає угоди, поки не буде угоди". Як передбачає Президент Трамп, наступним кроком мають бути подальші переговори, включаючи Президента Зеленського, з яким він зустрінеться найближчим часом.

Ми також готові співпрацювати з Президентом Трампом та Президентом Зеленським над проведенням тристороннього саміту за підтримки Європи.

Ми чітко розуміємо, що Україна повинна мати залізобетонні гарантії безпеки, щоб ефективно захищати свій суверенітет та територіальну цілісність. Ми вітаємо заяву Президента Трампа про те, що США готові надати гарантії безпеки. Коаліція охочих готова відігравати активну роль. Жодних обмежень не повинно бути накладено на збройні сили України чи її співпрацю з третіми країнами. росія не може мати права вето проти шляху України до ЄС та НАТО.

Україні самій ухвалювати рішення щодо своєї території. Міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.

Наша підтримка України продовжуватиметься. Ми сповнені рішучості зробити більше, щоб Україна залишалася сильною, щоб досягти припинення бойових дій та справедливого та тривалого миру.

Доки в Україні тривають вбивства, ми готові підтримувати тиск на росію. Ми продовжуватимемо посилювати санкції та ширші економічні заходи, щоб чинити тиск на воєнну економіку росії, доки не буде встановлено справедливий та тривалий мир.

Україна може розраховувати на нашу непохитну солідарність, працюючи над миром, який захищає життєво важливі інтереси безпеки України та Європи", - ідеться у заяві.

Це заява Президента фон дер Ляєн, Президента Макрона, Прем'єр-міністра Мелоні, Канцлера Мерца, Прем'єр-міністра Стармера, Президента Стубба, Прем'єр-міністра Туска, Президента Кошти.

