09:52 • 3812 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
08:59 • 11217 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
07:28 • 22491 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с Путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 139226 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 149199 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 107207 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 98977 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 85481 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 126391 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 237005 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности

Киев • УНН

 • 3822 просмотра

Лидеры Европы обсудили итоги встречи Трампа с Путиным и подтвердили поддержку Украины. Они подчеркнули необходимость гарантий безопасности для Украины.

Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности

Лидеры Европейского Союза и Великобритании сделали совместное заявление по итогам переговоров с участием Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом о результатах его саммита с главой кремля владимиром путиным, отметив, что Украине самой принимать решения относительно своей территории, что готовы сотрудничать над проведением трехстороннего саммита при поддержке Европы и что Украина должна иметь железобетонные гарантии безопасности, пишет УНН.

Детали

"Рано сегодня утром Президент Трамп дал нам и Президенту Зеленскому отчет о результатах его встречи с российским президентом на Аляске 15 августа 2025 года.

Лидеры приветствовали усилия Президента Трампа, направленные на прекращение убийств в Украине, прекращение агрессивной войны россии и достижение справедливого и прочного мира.

Как сказал Президент Трамп: "Нет соглашения, пока не будет соглашения". Как предполагает Президент Трамп, следующим шагом должны быть дальнейшие переговоры, включая Президента Зеленского, с которым он встретится в ближайшее время.

Мы также готовы сотрудничать с Президентом Трампом и Президентом Зеленским над проведением трехстороннего саммита при поддержке Европы.

Мы четко понимаем, что Украина должна иметь железобетонные гарантии безопасности, чтобы эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Мы приветствуем заявление Президента Трампа о том, что США готовы предоставить гарантии безопасности. Коалиция желающих готова играть активную роль. Никаких ограничений не должно быть наложено на вооруженные силы Украины или ее сотрудничество с третьими странами. россия не может иметь права вето против пути Украины в ЕС и НАТО.

Украине самой принимать решения относительно своей территории. Международные границы не должны изменяться силой.

Наша поддержка Украины будет продолжаться. Мы полны решимости сделать больше, чтобы Украина оставалась сильной, чтобы достичь прекращения боевых действий и справедливого и прочного мира.

Пока в Украине продолжаются убийства, мы готовы поддерживать давление на россию. Мы будем продолжать усиливать санкции и более широкие экономические меры, чтобы оказывать давление на военную экономику россии, пока не будет установлен справедливый и прочный мир.

Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую солидарность, работая над миром, который защищает жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы", - говорится в заявлении.

Это заявление Президента фон дер Ляйен, Президента Макрона, Премьер-министра Мелони, Канцлера Мерца, Премьер-министра Стармера, Президента Стубба, Премьер-министра Туска, Президента Кошты.

Трамп в разговоре с Зеленским и европейскими лидерами раскрыл неизменные требования Путина по Донбассу - Bloomberg16.08.25, 12:45 • 2010 просмотров

Юлия Шрамко

