Трамп в разговоре с Зеленским и европейскими лидерами раскрыл неизменные требования Путина по Донбассу - Bloomberg

$41.450.00
48.440.00
ukenru
09:52 • 998 просмотра
Лидеры ЕС сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
08:59 • 9214 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
07:28 • 20576 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с Путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 135564 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 146543 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 105096 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 97291 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 84002 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 125602 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 234195 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2м/с
44%
751мм
Популярные новости
"Это не дипломатия, а театр": Шумер о встрече Трампа с путинымVideo16 августа, 01:12 • 39998 просмотра
Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"16 августа, 01:33 • 80682 просмотра
Тысячи иностранных наемников в рядах РФ не могут покинуть фронт после окончания контракта - проект "Хочу жить"16 августа, 03:52 • 27343 просмотра
Трамп имел долгий разговор с Зеленским на обратном рейсе с Аляски - CNN06:49 • 27392 просмотра
Послы ЕС экстренно собираются после встречи Трампа и путина07:47 • 18674 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 234215 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 203471 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 209827 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 223075 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 305913 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Си Цзиньпин
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo07:05 • 10159 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 16182 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 134158 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 213950 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 154812 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Беспилотный летательный аппарат
The Economist
Нефть
Truth Social

Трамп в разговоре с Зеленским и европейскими лидерами раскрыл неизменные требования Путина по Донбассу - Bloomberg

Киев • УНН

 • 1150 просмотра

Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами и Зеленским заявил, что Путин требует от Украины уступить контроль над всем Донбассом. Европейские лидеры подтвердили, что Украина самостоятельно решает вопрос своей территории и нуждается в гарантиях безопасности.

Трамп в разговоре с Зеленским и европейскими лидерами раскрыл неизменные требования Путина по Донбассу - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил, что, хотя Украина сама должна решать, что делать со своей территорией, позиция главы кремля владимира путина не изменилась - он, как и раньше, хочет, чтобы Киев уступил контроль над всем Донбассом на востоке Украины, со ссылкой на источник сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Трамп заявил во время разговора, что хотя Украина сама решает, что делать со своей территорией, позиция путина не изменилась - он все еще хочет, чтобы Киев уступил контроль над всем Донбассом на востоке Украины

- пишет издание со ссылкой на слова человека, знакомого с этим вопросом, который пожелал остаться анонимным.

Зеленский неоднократно исключал возможность отказа от всех Донецкой и Луганской областей. "россия прекратила бы продвижение своих претензий на части Запорожской и Херсонской областей, которые она сейчас не контролирует, фактически замораживая линии фронта там", - пишет Bloomberg.

"Главная цель Трампа, как было сообщено во время разговора, - достичь быстрого мирного соглашения, а не прекращения огня", - сказал источник.

Трамп после переговоров с Зеленским и лидерами Европы: лучший способ положить конец войне - перейти непосредственно к мирному соглашению16.08.25, 12:01 • 4204 просмотра

Европейские чиновники приветствовали усилия Трампа во время телефонного разговора с президентом США. Они также повторили свой призыв к трехсторонней встрече между Трампом, путиным и Зеленским, по словам лиц, знакомых с обсуждением.

Трехсторонний саммит Путин-Трамп-Зеленский пока не обсуждался - кремль16.08.25, 09:25 • 6112 просмотров

"Европейские лидеры вновь заявили, что решение относительно своей территории будет принимать Украина, и что нынешняя линия соприкосновения должна быть отправной точкой переговоров", - пишет издание.

Во время разговора с Трампом, который длился более часа, они подтвердили потребность Украины в надежных гарантиях безопасности и пообещали продолжать военную помощь.

"Некоторые европейские чиновники обеспокоены тем, что Трамп теперь будет давить на Зеленского, чтобы тот пошел на территориальные уступки для достижения соглашения", сообщают источники, знакомые с этим вопросом.

Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп16.08.25, 11:59 • 9248 просмотров

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Донецкая область
Луганская область
Запорожская область
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Европейский Союз
Херсонская область
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев