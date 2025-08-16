Трамп в разговоре с Зеленским и европейскими лидерами раскрыл неизменные требования Путина по Донбассу - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил, что, хотя Украина сама должна решать, что делать со своей территорией, позиция главы кремля владимира путина не изменилась - он, как и раньше, хочет, чтобы Киев уступил контроль над всем Донбассом на востоке Украины, со ссылкой на источник сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Зеленский неоднократно исключал возможность отказа от всех Донецкой и Луганской областей. "россия прекратила бы продвижение своих претензий на части Запорожской и Херсонской областей, которые она сейчас не контролирует, фактически замораживая линии фронта там", - пишет Bloomberg.

"Главная цель Трампа, как было сообщено во время разговора, - достичь быстрого мирного соглашения, а не прекращения огня", - сказал источник.

Трамп после переговоров с Зеленским и лидерами Европы: лучший способ положить конец войне - перейти непосредственно к мирному соглашению

Европейские чиновники приветствовали усилия Трампа во время телефонного разговора с президентом США. Они также повторили свой призыв к трехсторонней встрече между Трампом, путиным и Зеленским, по словам лиц, знакомых с обсуждением.

Трехсторонний саммит Путин-Трамп-Зеленский пока не обсуждался - кремль

"Европейские лидеры вновь заявили, что решение относительно своей территории будет принимать Украина, и что нынешняя линия соприкосновения должна быть отправной точкой переговоров", - пишет издание.

Во время разговора с Трампом, который длился более часа, они подтвердили потребность Украины в надежных гарантиях безопасности и пообещали продолжать военную помощь.

"Некоторые европейские чиновники обеспокоены тем, что Трамп теперь будет давить на Зеленского, чтобы тот пошел на территориальные уступки для достижения соглашения", сообщают источники, знакомые с этим вопросом.

Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп