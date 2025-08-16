Трехсторонний саммит Путин-Трамп-Зеленский пока не обсуждался - кремль
Киев • УНН
Помощник главы кремля Юрий Ушаков заявил, что тема проведения трехстороннего саммита Путин-Трамп-Зеленский пока не обсуждалась. Он также не знает, когда состоится следующая встреча Путина и Трампа.
Помощник главы кремля владимира путина юрий ушаков заявил, что тема проведения трехстороннего саммита владимира путина, президента США Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского пока не обсуждалась, сообщают росСМИ в субботу, пишет УНН.
Детали
Он добавил, что пока не знает, когда состоится следующая встреча путина и Трампа.
Дополняется...