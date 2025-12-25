Атака на Запорожье: российские КАБы ранили четырех человек

$42.150.05
49.680.05
ukenru
16:14 • 10988 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 37743 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 42058 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 52629 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 28105 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 22501 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 17106 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 60503 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 76947 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 34330 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
5м/с
78%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto25 декабря, 14:14 • 14464 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo15:24 • 12998 просмотра
Требовали купить БАДы: стали известны новые подробности по делу преступной группы, терроризировавшей пожилых украинцевPhoto15:38 • 4636 просмотра
Минобороны вводит видеофиксацию контроля качества имущества ВСУ для прозрачности закупок15:49 • 4936 просмотра
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo16:41 • 9156 просмотра
публикации
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 37727 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 60499 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 44410 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 76943 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 62484 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Карл III
Николай Леонтович
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Чернигов
Европа
Реклама
УНН Lite
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo16:41 • 9258 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo15:24 • 13053 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto25 декабря, 14:14 • 14527 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 18955 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09 • 25005 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Крылатая ракета Storm Shadow
Таймс

Атака на Запорожье: российские КАБы ранили четырех человек

Киев • УНН

 • 8 просмотра

российские войска атаковали Запорожский район четырьмя КАБами 25 декабря, ранив трех женщин в возрасте 80, 65, 57 лет и 71-летнего мужчину. Все пострадавшие получают медицинскую помощь, частные дома повреждены.

Атака на Запорожье: российские КАБы ранили четырех человек

Вечером в четверг, 25 декабря, россияне атаковали Запорожский район. Об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Подробности

По его словам, в результате вражеской атаки пострадали четыре человека.

россияне нанесли четыре удара КАБами. Изуродованы частные дома. Ранения получили три женщины: 80, 65 и 57 лет, а также 71-летний мужчина

- уточнил Федоров.

Он добавил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Напомним

В ночь на среду, 24 декабря, враг атаковал Запорожье и область: под удар попал жилой дом, произошло возгорание гаражей и автомобилей.

Ночная атака на Запорожье: один человек погиб, трое ранены24.12.25, 07:30 • 4186 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине