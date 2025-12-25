Атака на Запорожье: российские КАБы ранили четырех человек
Киев • УНН
российские войска атаковали Запорожский район четырьмя КАБами 25 декабря, ранив трех женщин в возрасте 80, 65, 57 лет и 71-летнего мужчину. Все пострадавшие получают медицинскую помощь, частные дома повреждены.
Вечером в четверг, 25 декабря, россияне атаковали Запорожский район. Об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Подробности
По его словам, в результате вражеской атаки пострадали четыре человека.
россияне нанесли четыре удара КАБами. Изуродованы частные дома. Ранения получили три женщины: 80, 65 и 57 лет, а также 71-летний мужчина
Он добавил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Напомним
В ночь на среду, 24 декабря, враг атаковал Запорожье и область: под удар попал жилой дом, произошло возгорание гаражей и автомобилей.
Ночная атака на Запорожье: один человек погиб, трое ранены24.12.25, 07:30 • 4186 просмотров