Ворог атакував Запоріжжя: вражено житловий будинок, горять авто і гаражі

$42.150.10
49.490.02
ukenru
23 грудня, 15:52 • 12622 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 21962 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
23 грудня, 15:15 • 29171 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 37790 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 28202 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 33264 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
23 грудня, 10:40 • 18708 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 18088 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
23 грудня, 06:30 • 23652 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 39012 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Генетична спадщина Дурова: московська клініка пропонує безкоштовне запліднення спермою засновника Telegram23 грудня, 16:20 • 3290 перегляди
У трьох областях тривають відновлювальні роботи після нічної атаки рф на енергооб'єкти - Міненерго23 грудня, 17:21 • 5110 перегляди
П’яні командири та катастрофічні втрати: АТЕШ розкрив критичну ситуацію в 74-му полку рф на Запорожжі23 грудня, 18:36 • 4456 перегляди
Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку Чернігова, триває евакуація мешканців23 грудня, 18:54 • 4262 перегляди
В Алушті водний дефіцит використовують для фінансового тиску на людей - ЦНС21:21 • 4106 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 15:15 • 29168 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 22192 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 37788 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 33264 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
22 грудня, 14:35 • 92744 перегляди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Джорджа Мелоні
Володимир Зеленський
Крістофер Нолан
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Чернігів
Венесуела
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 24020 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 22765 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 26522 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 28592 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 51190 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Дипломатка

Ворог атакував Запоріжжя: вражено житловий будинок, горять авто і гаражі

Київ • УНН

 • 8 перегляди

В ніч на 24 грудня ворог атакував Запоріжжя та область. росіяни пошкодили житловий будинок, гаражі та автівки, попередньо без постраждалих.

Ворог атакував Запоріжжя: вражено житловий будинок, горять авто і гаражі

В ніч на середу, 24 грудня, ворог атакував Запоріжжя та область. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, росіяни завдали удар по одному із районів Запоріжжя, пошкоджено житловий будинок.

Щонайменше три ворожих удари завдано по обласному центру. Екстрені служби працюють. Наслідки встановлюються

- зазначив Федоров.

Згодлом він уточнив, що внаслідок атаки сталося займання гаражів та автівок, "попередньо, без постраждалих".

Нагадаємо

Внаслідок атаки рф на Запоріжжя 19 грудня було поранено 7 людей.

Кількість постраждалих від авіаудару рф у Запоріжжі зросла до 30 осіб17.12.25, 17:17 • 3350 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Запоріжжя