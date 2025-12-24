Ворог атакував Запоріжжя: вражено житловий будинок, горять авто і гаражі
Київ • УНН
В ніч на 24 грудня ворог атакував Запоріжжя та область. росіяни пошкодили житловий будинок, гаражі та автівки, попередньо без постраждалих.
В ніч на середу, 24 грудня, ворог атакував Запоріжжя та область. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.
Деталі
За його словами, росіяни завдали удар по одному із районів Запоріжжя, пошкоджено житловий будинок.
Щонайменше три ворожих удари завдано по обласному центру. Екстрені служби працюють. Наслідки встановлюються
Згодлом він уточнив, що внаслідок атаки сталося займання гаражів та автівок, "попередньо, без постраждалих".
Нагадаємо
Внаслідок атаки рф на Запоріжжя 19 грудня було поранено 7 людей.
