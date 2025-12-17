Кількість постраждалих від авіаудару рф у Запоріжжі зросла до 30 осіб

$42.180.06
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної сили
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов'язання на 2026 рік та нові системи ППО
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рф
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музей
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій
Ураження російської субмаринин "Варшавянка": знищені гвинт і кермо, човну потрібен капремонт
Удари по енергетиці Одещини: через сильні пошкодження не вдалось підключити одразу всіх абонентів - ОВА
"А міг би й бритвою...": Сікорський відповів захаровій на заяву про "створення Польщі леніним"
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музей
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід Мессі
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате
Кількість постраждалих від авіаудару рф у Запоріжжі зросла до 30 осіб

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Внаслідок російського авіаудару по Запоріжжю постраждали 30 людей, серед них 5 дітей. Аварійно-рятувальні роботи завершено, психологи ДСНС надали допомогу 27 громадянам.

Кількість постраждалих від авіаудару рф у Запоріжжі зросла до 30 осіб

У Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару збільшилася до 30 людей, з них 5 дітей, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Психологи ДСНС надали допомогу 27 громадянам, з них 2 дитини та 2 маломобільні особи.

Аварійно-рятувальні роботи завершені 

- додали у ДСНС.

Кількість постраждалих від ворожої атаки на Запоріжжя продовжує зростати: показали наслідки17.12.25, 13:00 • 2092 перегляди

Нагадаємо

17 грудня вранці Запоріжжя зазнало удару російських військ, є влучання у житловий будинок, ворог також атакував один із обʼєктів інфраструктури Запоріжжя.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Запоріжжя