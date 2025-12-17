Кількість постраждалих від авіаудару рф у Запоріжжі зросла до 30 осіб

У Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару збільшилася до 30 людей, з них 5 дітей, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Психологи ДСНС надали допомогу 27 громадянам, з них 2 дитини та 2 маломобільні особи.

Аварійно-рятувальні роботи завершені - додали у ДСНС.

Нагадаємо

17 грудня вранці Запоріжжя зазнало удару російських військ, є влучання у житловий будинок, ворог також атакував один із обʼєктів інфраструктури Запоріжжя.