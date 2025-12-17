Число пострадавших от авиаудара рф в Запорожье возросло до 30 человек
Киев • УНН
В результате российского авиаудара по Запорожью пострадали 30 человек, среди них 5 детей. Аварийно-спасательные работы завершены, психологи ГСЧС оказали помощь 27 гражданам.
В Запорожье количество пострадавших в результате российского авиаудара увеличилось до 30 человек, из них 5 детей, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Психологи ГСЧС оказали помощь 27 гражданам, из них 2 ребенка и 2 маломобильных человека.
Аварийно-спасательные работы завершены
Напомним
17 декабря утром Запорожье подверглось удару российских войск, есть попадание в жилой дом, враг также атаковал один из объектов инфраструктуры Запорожья.