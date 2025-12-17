Число пострадавших от авиаудара рф в Запорожье возросло до 30 человек

$42.180.06
49.670.01
ukenru
15:43 • 382 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
12:13 • 7544 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
11:22 • 20880 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
10:56 • 16532 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
10:33 • 16875 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 18318 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 19820 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 17859 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 27500 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 46483 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
96%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 17922 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 28797 просмотра
Поражение российской субмарины "Варшавянка": уничтожены винт и руль, лодке нужен капремонтPhoto17 декабря, 09:06 • 12463 просмотра
Удары по энергетике Одесской области: из-за сильных повреждений не удалось подключить сразу всех абонентов - ОВА10:06 • 10261 просмотра
"А мог бы и бритвой...": Сикорский ответил Захаровой на заявление о "создании Польши Лениным"11:01 • 7380 просмотра
публикации
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex15:05 • 2862 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире14:58 • 2780 просмотра
ЕС днлает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается14:39 • 2832 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
11:22 • 20896 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 28909 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Джорджия Мелони
Андрей Сибига
Антониу Кошта
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Италия
Соединённые Штаты
Брюссель
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн12:18 • 5094 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 18001 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 54681 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 71879 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 71271 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Отопление
Грибы
Сериал

Число пострадавших от авиаудара рф в Запорожье возросло до 30 человек

Киев • УНН

 • 754 просмотра

В результате российского авиаудара по Запорожью пострадали 30 человек, среди них 5 детей. Аварийно-спасательные работы завершены, психологи ГСЧС оказали помощь 27 гражданам.

Число пострадавших от авиаудара рф в Запорожье возросло до 30 человек

В Запорожье количество пострадавших в результате российского авиаудара увеличилось до 30 человек, из них 5 детей, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Психологи ГСЧС оказали помощь 27 гражданам, из них 2 ребенка и 2 маломобильных человека.

Аварийно-спасательные работы завершены 

- добавили в ГСЧС.

Число пострадавших от вражеской атаки на Запорожье продолжает расти: показали последствия17.12.25, 13:00 • 2132 просмотра

Напомним

17 декабря утром Запорожье подверглось удару российских войск, есть попадание в жилой дом, враг также атаковал один из объектов инфраструктуры Запорожья.

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Запорожье