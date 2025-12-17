Число пострадавших от авиаудара рф в Запорожье возросло до 30 человек

В Запорожье количество пострадавших в результате российского авиаудара увеличилось до 30 человек, из них 5 детей, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Психологи ГСЧС оказали помощь 27 гражданам, из них 2 ребенка и 2 маломобильных человека.

Аварийно-спасательные работы завершены - добавили в ГСЧС.

Число пострадавших от вражеской атаки на Запорожье продолжает расти: показали последствия

Напомним

17 декабря утром Запорожье подверглось удару российских войск, есть попадание в жилой дом, враг также атаковал один из объектов инфраструктуры Запорожья.