Число пострадавших от вражеской атаки на Запорожье продолжает расти: показали последствия
Киев • УНН
В результате вражеской атаки на Запорожье и район 26 человек получили ранения. Более 130 квартир повреждены в одной из локаций города.
Число раненых в результате вражеской атаки на Запорожье и район продолжает расти - уже известно о 26 пострадавших, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Уже 26 раненых - увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье и Запорожский район
По его словам, всем людям оказывается необходимая помощь.
По словам секретаря Запорожского горсовета Регины Харченко, предварительно, на одной из локаций в городе из-за атаки рф "повреждено более 130 квартир".
В ГСЧС показали последствия атаки рф на Запорожье.
Российская атака на Запорожье: пострадал 21 человек, в том числе ребенок17.12.25, 12:49 • 690 просмотров