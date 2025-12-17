Число пострадавших от вражеской атаки на Запорожье продолжает расти: показали последствия

Число раненых в результате вражеской атаки на Запорожье и район продолжает расти - уже известно о 26 пострадавших, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Уже 26 раненых - увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье и Запорожский район - написал Федоров.

По его словам, всем людям оказывается необходимая помощь.

По словам секретаря Запорожского горсовета Регины Харченко, предварительно, на одной из локаций в городе из-за атаки рф "повреждено более 130 квартир".

В ГСЧС показали последствия атаки рф на Запорожье.

Российская атака на Запорожье: пострадал 21 человек, в том числе ребенок