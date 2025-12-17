Число пострадавших от вражеской атаки на Запорожье продолжает расти: показали последствия

$42.180.06
Эксклюзив
11:22 • 250 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
10:56 • 2506 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
10:33 • 4698 просмотра
США готовят новые санкции против России на случай отказа Путина от мирного соглашения - Bloomberg
08:46 • 10141 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
07:35 • 14698 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
06:31 • 14374 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 25324 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 44352 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 36453 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 37404 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
Графики отключений электроэнергии
Венгрия заблокировала расширение ЕС: Украина не сможет начать переговоры о вступлении17 декабря, 02:29 • 19455 просмотра
путин подписал закон о конфискации жилья украинцев на оккупированных территориях17 декабря, 02:53 • 25842 просмотра
Уран и Нептун, возможно, вовсе не "ледяные гиганты": исследование ученых17 декабря, 03:11 • 15237 просмотра
"Европейцам нечего здесь шуметь" - лукашенко заявил, что завершение войны в Украине зависит от Трампа17 декабря, 04:37 • 19154 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям07:15 • 15070 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
11:22 • 246 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям07:15 • 15162 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 35323 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 49345 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 51243 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo06:16 • 9692 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 51684 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 69012 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 68521 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 71928 просмотра
Число пострадавших от вражеской атаки на Запорожье продолжает расти: показали последствия

Киев • УНН

 • 482 просмотра

В результате вражеской атаки на Запорожье и район 26 человек получили ранения. Более 130 квартир повреждены в одной из локаций города.

Число пострадавших от вражеской атаки на Запорожье продолжает расти: показали последствия

Число раненых в результате вражеской атаки на Запорожье и район продолжает расти - уже известно о 26 пострадавших, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Уже 26 раненых - увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье и Запорожский район

- написал Федоров.

По его словам, всем людям оказывается необходимая помощь.

По словам секретаря Запорожского горсовета Регины Харченко, предварительно, на одной из локаций в городе из-за атаки рф "повреждено более 130 квартир".

В ГСЧС показали последствия атаки рф на Запорожье.

Российская атака на Запорожье: пострадал 21 человек, в том числе ребенок17.12.25, 12:49 • 690 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Недвижимость
Война в Украине
Запорожье